Sadeco prevé subir un 10% la tasa de recogida de basura en 2025 al implantarse el quinto contenedor

CÓRDOBA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la empresa municipal de Saneamientos de Córdoba (Sadeco), Isabel Albás, ha informado este viernes de que para principios del año 2025 se prevé subir un 10% la tasa de recogida de basura, como consecuencia de la implantación del quinto contenedor a raíz de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, con "dos euros más al mes para los cordobeses que tienen el orden fiscal más alto"; "0,56 euros al mes para los cordobeses que tienen el orden fiscal más bajo", y "0,18 euros al mes para las personas más desfavorecidas y jubilados".

En una rueda de prensa, junto al gerente de la entidad, Manuel Osuna, la concejal ha detallado que "la Ley 7/2022, que entró en vigor el 1 de enero de 2023, regulaba el nuevo impuesto a los vertederos, que incluía todo lo que tiene que ver con el impuesto a la recogida de residuos sólidos urbanos, transporte de residuos sólidos urbanos a vertederos y depósito en vertedero de dichos residuos".

Según ha explicado, "esa factura fiscal, que ha puesto el Gobierno de la Nación, supone a Sadeco tres millones de euros al año, por un impuesto que al final terminan pagando todos los cordobeses", indicando que "si no, Sadeco hubiera entrado en quiebra", de ahí "la obligación de subir el 35%" en este ejercicio, que "no estaba en las previsiones, ni nos gustó hacerlo".

Al respecto, ha defendido que llevan "seis años bajando impuestos a todos los cordobeses", si bien "ahora se da otra circunstancia", dado que "la ley tiene otra vertiente", porque "con la implantación de la recogida separada de envases, a la que obliga la citada ley, se hace obligatorio el modelo de cinco contenedores", ha advertido.

Así, ha detallado que "el hecho de que en el contenedor amarillo a partir de ahora, única y exclusivamente, se puedan depositar envases sin resto de inertes, hace perder una importante cantidad de dinero que Ecoembes pagaba para financiar los costes de recogida y tratamiento", de modo que "Ecoembes pagaba once millones de euros al año por este concepto", pero "ahora sólo se van a recibir 6,3 millones de euros".

Al hilo, ha comentado que a tal efecto se habían presupuestado para las cuentas de este año 9,5 millones de euros, por lo que "la diferencia son 3,2 millones, que se van a dejar de ingresar por la gestión de los envases", de manera que "la caída de 3,2 millones es la cantidad que hay que cubrir", de ahí que "nos vemos obligados a aplicar una subida en la tasa de basura de Sadeco de un 10% a partir del 1 de enero de 2025", ha avanzado, justificando que "por esta razón desde Sadeco siempre ha habido una clara reticencia a la implantación del quinto contenedor".

"FUERTE PÉRDIDA DE INGRESOS"

No en vano, Albás ha remarcado que "la forma de gestionar por parte de Sadeco desde hace muchos años con cuatro contenedores daba resultados, que estábamos por encima de las exigencias de la Unión Europea (UE), pero en base a esta nueva ley nos exigen poner el quinto contenedor y va a suponer una fuerte pérdida de ingresos, que no queda más remedio que lo soporte la ciudadanía", apostillando que "no estaba en los planes" y que llevan "seis años gobernando y seis años bajando impuestos, pero no queda otra alternativa".

Además, ha mencionado que "se había pedido una exención, porque dentro de la ley existe una posibilidad para excepcionar a aquellas ciudades que lo hicieran de forma diferente, y sobre todo que tuvieran buenos resultados a la hora de gestionar los residuos", pero "no nos contestaron y ha habido un silencio administrativo", ha lamentado la presidenta de Sadeco, quien ha enfatizado "la apuesta del gobierno por la empresa municipal, más que firme", y habrá que "adaptar la forma de trabajar a la implantación del quinto contenedor", por lo que "son muchas las consecuencias que tiene la implantación", entre otros aspectos citados.