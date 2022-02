Salud confirma la contratación de 51 médicos del Magreb durante 2021 ante el "déficit de profesionales" en Andalucía

SEVILLA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha explicado este jueves que la Administración autonómica contrató durante el pasado año 2021 a un total de 51 médicos procedentes de "la zona del Magreb" ante el "déficit de profesionales" que se da en la región.

La mayoría de dichos 51 profesionales --34 en concreto-- procedían de Argelia, mientras que diez eran marroquíes y también había otros de Mauritania, según ha detallado el consejero en el Pleno del Parlamento, en respuesta a una pregunta que le ha formulado en la sesión de control al Gobierno andaluz el diputado de Vox Rafael Segovia.

El consejero ha remarcado que contrataciones como esas de profesionales del Magreb las "hace esta comunidad y todas las comunidades autónomas una vez que su título está homologado en el Ministerio de Sanidad", y ha subrayado que estos facultativos también "tienen que estar colegiados para que puedan trabajar en el sistema sanitario público andaluz".

En su pregunta, el parlamentario de Vox ha señalado al consejero que el "déficit de médicos en Andalucía no es nuevo, porque ya en 2010 el Consejo Andaluz de Universidades aprobó el proyecto de la facultad de Medicina para Almería, Jaén y Huelva, ante la existencia de un importante déficit de profesionales sanitarios".

De igual modo, Rafael Segovia ha subrayado que "uno de los objetivos principales" de Jesús Aguirre "cuando llegó a la Consejería" de Salud "era un plan para que regresaran a la comunidad todos aquellos médicos andaluces que se tuvieron que marchar buscando unas condiciones sociolaborales justas", y a Vox le "gustaría saber cuántos han vuelto".

VOX PIDE MEJORES "CONDICIONES SOCIOLABORALES" PARA LOS MÉDICOS

"Nos tememos que los resultados han sido malos, porque hemos sabido que la Junta ha acudido al Magreb a contratar médicos aunque no tengan una total competencia lingüística en español ni la especialidad de Medicina de familia", según ha abundado el diputado de Vox antes de reprochar a la Junta que "no han buscado médicos más allá de las bolsas", y el Servicio Andaluz de Salud "no ha entrado a competir con la privada para conseguir el trabajo de estos médicos".

"La única solución pasa por mejorar las condiciones sociolaborales de los médicos andaluces", que "no queremos ser sustituidos por médicos de países extranjeros", ha advertido el representante de Vox.

El consejero le ha respondido que "la contratación de cualquier personal se hace a través de la bolsa provincial de contratación, donde están los sindicatos mayoritarios", y ha querido dejar claro que, para contratar a un médico extracomunitario, éste "tiene que estar homologado por el Ministerio de Sanidad".

De igual modo, Aguirre ha recordado que recientemente le ha enviado una carta a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, pidiéndole que "aumente la posibilidad de que podamos formar y acreditar a médicos especialistas en Medicina de familia, principalmente, y de Pediatría".

Ha explicado que "en los últimos tres años hemos conseguido un 30% más en formación de médicos de familia y pediatría, pero queremos llegar al 50%, de ahí la carta" enviada a la ministra, según ha abundado el consejero, que ha defendido que, "en caso de que no tengamos a nadie en bolsa de contratación, contratamos cualquier médico que esté homologado por el Ministerio", y que además debe "estar colegiado en el colegio oficial de su provincia".

Aguirre ha advertido de que "en los próximos diez años se van a jubilar 6.900 médicos de Primaria en Andalucía", y "los años más peliagudos van a ser de aquí a 2024, cuando va a haber 900 jubilaciones de estos médicos que va a ser imposible compensar con los que van saliendo con la especialidad o de las facultades de Medicina", y "a partir de 2024 son 500 los médicos que se irán jubilando", según ha avisado también.

MOVILIZACIONES DE SANITARIOS

Previamente a esta cuestión, el consejero de Salud ha respondido a otra que también le ha formulado el grupo parlamentario Vox --en esta ocasión, por boca de su diputada María José Piñero-- sobre las "repetidas manifestaciones" que "sindicatos profesionales" de sanitarios están convocando "para que se les atiendan sus justas reivindicaciones".

Al respecto, la parlamentaria de Vox ha defendido que "los profesionales son el motor de la sanidad, y la administración los está ninguneando", "tirando" de su trabajo "para dar solución a unas malas políticas sanitarias fracasadas, agravadas por la pandemia y la falta de recursos".

"Esto lleva a situaciones límite", según ha advertido María José Piñero, quien ha subrayado que "faltan profesionales, no se sustituyen las bajas y las jubilaciones, y las huidas a otras regiones y países están en aumento", y "no se fidelizan" estos profesionales "porque sus condiciones laborales y salariales tienen mayor precariedad que en el resto de España", según ha sostenido antes de concluir reprochando al consejero que los miembros del Gobierno andaluz "parecen de izquierdas", y que los profesionales "les importan bien poco".

Jesús Aguirre ha respondido que "parte de las concentraciones" que han llevado a cabo últimamente "sindicatos mayoritarios" de sanidad como Satse o el Sindicato Médico han sido "a nivel nacional", al tiempo que ha reivindicado la acción del Gobierno de Juanma Moreno en lo que va de legislatura, incrementando la plantilla de la sanidad andaluza "en 22.600 trabajadores".

"La plantilla estructural ha subido un 7,3% del año 2018 al 2022", según ha destacado además el consejero, quien ha defendido que, en Andalucía, "hoy tenemos mayor estabilidad en las plantillas que nunca, porque hemos resuelto todas" las ofertas públicas de empleo "y traslados que había atrancados desde el año 2015-2016".

"Hemos conseguido que dos de cada tres trabajadores estén ahora mismo estables dentro de su propio trabajo, un 65 por ciento", según ha valorado también el titular andaluz de Salud antes de defender que el actual Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) está "cambiando las políticas sanitarias del anterior" Ejecutivo socialista, "donde se recortaba y había precariedad".

En esa línea, ha señalado que la Junta ha estado esta legislatura "trabajando muy arduamente para fidelizar a los profesionales en sus puestos de trabajo, y creo que lo estamos consiguiendo", y ha concluido pidiendo al grupo de Vox su "apoyo" y que "trabaje en pro de todos los trabajadores y profesionales del sistema sanitario público de Andalucía".