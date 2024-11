Salud pide a la oposición "rigor" y "no confundir" a los andaluces, y ésta reclama "responsabilidad política y moral"

Desde las filas de la oposición han mostrado "perplejidad" ante la respuesta de la consejera a las manifestaciones por el estado de la sanidad. A su vez, han sostenido que uno de las motivos ha sido "la privatización de la sanidad", mientras que han afirmado que esta "ha crecido un 40%". Además, han coincidido en que "si existe eficiencia es gracias a los profesionales". De este modo, han concluido diciendo que "no tendrán responsabilidad penal, pero política y moral sí".

La Consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, este miércoles en comisión parlamentaria ha mostrado "su respeto" a las movilizaciones del pasado fin de semana convocadas por Marea Blanca en las ocho provincias andaluzas, así como "a las reivindicaciones que le han trasladado los sindicatos". No obstante, Hernández ha pedido "rigor a los grupos de la oposición" para que "no confundan a los andaluces".

Así, les ha preguntado "cómo se puede decir a un Gobierno que amplía en casi 1.000 millones de euros el presupuesto de la Consejería --y que destina un 55% más que hace seis años-- hace dejación de funciones en sanidad". A su vez, Hernández les ha cuestionado "cómo pueden decir que un Gobierno que va a incorporar 7.000 sanitarios más a la plantilla, pasando de 95.000 a 102.000 profesionales, o que ha abierto hace una semana la Ventanilla Electrónica para la Bolsa de Enfermería, desatiende el Sistema de Salud y a sus profesionales".

En este contexto, la consejera ha insistido cuestionando a la oposición, manteniendo que "cómo pueden decir que se está privatizando la sanidad pública cuando se ha mejorado en todos los indicadores y ratios --número de camas, de médicos o de enfermeras por habitantes o en el volumen de las intervenciones quirúrgicas que se realizan en los hospitales públicos--, o cuando el gasto en conciertos en los presupuestos para 2025 está muy por debajo de la media del país". Finalmente, les ha interpelado que el sistema público de salud "no está colapsado", ya que "en el último año se ha bajado la espera media de las intervenciones quirúrgica en 19 días, con 18.000 pacientes menos inscritos en procedimientos con garantía y 20.613 menos en fuera de plazo".

Asimismo, Hernández ha recordado a los portavoces de la oposición que "las ocho fiscalías provinciales de Andalucía han archivado las denuncias presentadas por las listas de espera en octubre pasado por la Coordinadora Andaluza de Marea Blanca contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS)", esgrimiendo que "no se aprecian indicios de infracción penal, ni nada que pueda ser susceptibles de imputar responsabilidad penal concreta".

En este contexto, ha admitido que "hay mucho que hacer" y que la Junta "está trabajando en ello", pero ha hecho hincapié en que "la sanidad está mejor hoy que hace seis años". Respecto a esto ha detallado que Andalucía "dedicó en 2022 el 7,3% de su PIB a gasto sanitario consolidado", lo que supone "un punto por encima de la media española". Así, ha continuado diciendo que "de este gasto, el 49,6% se destinó a la remuneración del personal sanitario" --3,8 puntos más que el promedio nacional--. Asimismo, ha concluido afirmando que "Andalucía es la primera autonomía del país en gasto en servicios primarios de salud".

Desde las líneas de la oposición, la portavoz de Adelante Andalucía, Maribel Mora, ha apuntado que el funcionamiento del sistema sanitario público "es solo y exclusivamente por los sanitarios", y que por ello "manifiestan que hay un incumplimiento absoluto de todos los acuerdos a los que se ha llegado con la Junta". Además, Mora ha sostenido que "uno de las motivos por las que la gente sale masivamente es por la privatización de la sanidad", y que además, "la gente no solo ve cómo se deteriora la sanidad, sino que también hay visos de corrupción".

Asimismo, la portavoz de Adelante Andalucía ha aclarado que "la gente ha salido masivamente por cómo se está descapitalizando la sanidad pública y se está derivando la privada"

Por su parte, desde el grupo Por Andalucía, han admitido "cierta perplejidad" frente a los datos ofrecidos por la consejera. "No sé si no es consciente de que todo ese razonamiento que construye acaba diciendo que la ciudadanía se queja por gusto", ha añadido su portavoz, Inmaculada Nieto. De este modo, ha sostenido que "no sé lo que entienden por tender la mano", y ha criticado que el Ejecutivo "ha echado la mano al pescuezo del personal sanitario".

Asimismo, Nieto ha recordado a la consejera que "no está aquí por su dilatada trayectoria profesional, está porque ha elegido dar el salto a la política, y en la política se dan explicaciones".

Además, ha culpado a la Administración andaluza de utilizar de "manera flagrante" el dinero público. Por último, ha recomendado a la consejera que "si no mejora las condiciones retributivas y salariales al personal sanitario, se van a seguir marchando"

De este modo, la portavoz de Vox, Ana María Ruiz, ha pedido que "el dinero que emplean en abrir centros de salud, lo empleen en llenar de profesionales los centros". Además, coincidiendo con los demás grupos, ha manifestado que "si existe eficiencia es gracias a los profesionales" pero, "irremediablemente necesitan más compañeros para poder descansar, coger vacaciones y que puedan sustituirlos en cualquier momento".

Así, Ruiz ha continuado diciendo que "la humanización debe empezar por los altos cargos", y por ello deben "gestionar de forma eficiente para realmente estar al lado de profesionales y pacientes". De igual manera, ha sostenido que entienden que los pacientes protesten", porque "tienen razón y no se merecen esas listas de espera del todo ilegales". Por último, ha advertido a la consejera de que "si siguen con el mismo modelo socialista, la sanidad en Andalucía no irá a mejor, irá a peor".

Al hilo de esto, la portavoz socialista, María Ángeles Prieto, ha coincidido en la "sorpresa y perplejidad" que manifestaba anteriormente Nieto, ya que "no entiende" que si "la situación es mejor que hace seis años, la gente se movilice y salga a la calle". En este contexto, ha reafirmado que las movilizaciones eran "contra usted y su Gobierno", y que "Andalucía fue un clamor porque nos está dejando sin sanidad pública". Para argumentar esto, Prieto ha aclamado que "a la sanidad privada le va mejor", ya que según los socialistas "ha crecido un 40%" desde que gobierna el Partido Popular.

A esto ha continuado diciendo que "no tendrán responsabilidad penal, pero política y moral sí que la tienen" y ha denominado las listas de espera como "de la vergüenza". Además, ha sostenido que Andalucía es "la comunidad con peor sanidad por primera vez en la historia". A todo ello, ha continuado afirmando que "hace seis años había problemas en la sanidad andaluza porque los gobiernos de Rajoy asfixiaron a la región, recortando casi 12.000 millones de financiación", y al hilo de esto ha replicado al Ejecutivo andaluz que "con más dinero que nunca, los problemas son los peores de nuestra historia".