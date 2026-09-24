El San Juan de Dios de Córdoba reúne a más de 30 entidades sociales para fortalecer trabajo en red por los vulnerables

Los ponentes junto a las autoridades en el II Encuentro del Tercer Sector organizado por el Hospital San Juan de Dios. - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

CÓRDOBA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital San Juan de Dios de Córdoba ha celebrado este jueves el II Encuentro del Tercer Sector, una iniciativa impulsada por la Obra Social 'Hermano Bonifacio', que ha reunido a más de 30 entidades sociales, junto a representantes de las administraciones públicas, con el objetivo de profundizar en el trabajo en red que se desarrolla en este ámbito y reforzar la colaboración entre los distintos agentes implicados en la atención a las personas en situación de vulnerabilidad.

Bajo el lema 'Cuidamos en Red', la jornada se ha consolidado como un espacio de encuentro, reflexión y construcción de alianzas entre organizaciones que comparten el compromiso de mejorar la calidad de vida de quienes más apoyo necesitan, favoreciendo la coordinación de recursos, el intercambio de experiencias y la búsqueda de respuestas conjuntas a los retos sociales emergentes.

La inauguración ha contado con la presencia de la delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador; el vicerrector de Salud y Cultura de la Universidad de Córdoba (UCO), Manuel Rich, y la delegada de Derechos Sociales de la Diputación, Irene Aguilera. Durante la misma, el Superior del Hospital San Juan de Dios de Córdoba, Isidoro Santiago, ha destacado la importancia de generar espacios que permitan fortalecer los lazos entre entidades y avanzar hacia modelos de atención más coordinados.

"Las necesidades sociales son cada vez más complejas y requieren respuestas compartidas", ha agregado, para apuntar que "este encuentro quiere ser un punto de unión entre instituciones y entidades que, desde ámbitos diferentes, trabajamos con un mismo objetivo: acompañar y cuidar a las personas más vulnerables". "Sólo desde la colaboración podremos multiplicar nuestro impacto y dar una respuesta más humana y eficaz", ha asegurado.

DESMONTANDO EL PRESENTE Y FUTURO DE LA ACCIÓN SOCIAL

El programa de esta segunda edición ha abordado cuestiones clave para el presente y el futuro de la acción social. Así, la jornada ha comenzado con una reflexión sobre los nuevos retos de los servicios sociales, de la mano de Vicente Martín, coordinador general de Servicios Sociales y Participación Ciudadana del Ayuntamiento. Posteriormente, la directora del Centro de Desarrollo de Innovación Social de Baena, María Auxiliadora Guisado Domínguez, ha profundizado en los modelos de coordinación y cooperación de las entidades sociales, que favorecen una mayor eficacia de las alianzas entre organizaciones.

Asimismo, la delegada de Derechos Sociales de la Diputación ha expuesto el compromiso de la institución provincial con el Tercer Sector, mientras que una proyección audiovisual ha permitido visibilizar la labor que desarrollan las entidades participantes y poner en valor su contribución al bienestar de las personas más vulnerables.

Durante la clausura, el director gerente del Hospital San Juan de Dios de Córdoba, Horacio Pijuán, ha puesto de relieve la relevancia estratégica del trabajo colaborativo en el ámbito social. "En San Juan de Dios creemos firmemente que ninguna organización puede afrontar sola los desafíos sociales actuales", ha aseverado, para apuntar que "reunir a más de 30 entidades en torno a una misma mesa demuestra la fortaleza y el compromiso del tejido social cordobés". "Nuestro propósito es seguir favoreciendo espacios de encuentro que permitan aprender unos de otros, coordinar esfuerzos y llegar más y mejor a quienes más lo necesitan", ha expresado.

Con esta segunda edición, el Hospital San Juan de Dios reafirma su compromiso con la promoción de iniciativas que impulsen la cooperación entre entidades, administraciones y agentes sociales, convencido de que el trabajo en red constituye una herramienta esencial para avanzar hacia una sociedad más inclusiva, solidaria y centrada en las personas.