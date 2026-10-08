Santiago Limón (PSOE) es elegido nuevo alcalde de Villanueva del Ariscal y será el más joven de la provincia de Sevilla

Toma de posesión de Santiago Limón (PSOE) como alcalde de Villanueva del Ariscal - AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARISCAL

VILLANUEVA DEL ARISCAL (SEVILLA), 8 (EUROPA PRESS)

El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal (Sevilla) ha elegido como nuevo alcalde a Santiago Limón Cerpa (PSOE)tras recibir los siete votos del Grupo Municipal Socialista en la votación del Pleno Extraordinario convocado para la elección de alcalde, además de que a sus 30 años será el más joven de la provincia.

Según ha detallado el Consistiorio en una nota de prensa, Santiago Limón ha asumido la Alcaldía después de la renuncia de Francisco García, formalizada hace unas semanas, para el que ha tenido palabras de agradecimiento: "Querido Curro, sabemos las dificultades que nos encontramos al llegar a este ayuntamiento. Se han resuelto muchas y seguiremos en ese camino".

Precisamente, siguiendo ese camino afrontará esta nueva responsabilidad al frente del Ayuntamiento con el objetivo de "proyectar un pueblo moderno, limpio, seguro y con oportunidades para la juventud". "Quiero que los jóvenes desarrollen su vida en nuestro pueblo, no quiero que ningún joven se marche de Villanueva del Ariscal por falta de oportunidades o de vivienda. Nos vamos a dejar la piel en este objetivo", ha añadido.

Hasta ahora, Santiago Limón era concejal delegado de las áreas de Juventud, Memoria Democrática y Bienestar Animal, responsabilidades que ha desempeñado durante el que está siendo su primer mandato como miembro de la Corporación municipal. Nacido en 1996, Limón es Graduado en Ciencias Políticas y de la Administración y a sus 30 años se ha convertido en el alcalde más joven de la provincia de Sevilla.

A su trayectoria institucional como concejal en Villanueva del Ariscal suma un currículum orgánico, siendo actualmente secretario de Organización de Juventudes Socialistas regional y nacional, responsabilidades desde las que ha desarrollado una trayectoria vinculada a la organización y al trabajo político con jóvenes.

Con su elección como alcalde, Santiago Limón ha iniciado una nueva etapa al frente de la administración local de Villanueva del Ariscal, desde la responsabilidad y el compromiso de continuar trabajando para mejorar la vida de los vecinos y vecinas y afrontar los retos del municipio, con "un modelo de pueblo que se sustente sobre la defensa de los servicios públicos". "Por mi pueblo, por mi gente, siempre, Villanueva del Ariscal merecerá la pena y Villanueva del Ariscal será la razón de mi existencia", ha finalizado.

Además, ha tomado posesión como nuevo concejal del Grupo Municipal Socialista Jaime García Macías, que se incorpora al Equipo de Gobierno y a la Corporación Municipal.