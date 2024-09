Santiago Posteguillo destaca la "revitalización" de la novela histórica en España: "Vive un momento dulce"

SEVILLA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El escritor Santiago Posteguillo ha destacado este martes la "revitalización" de la novela histórica en España, que sitúa desde hace "unos 20 o 30 años", y ha remarcado que este género atraviesa un periodo "bastante dulce" en nuestro país.

Así se ha expresado en declaraciones a Europa Press, en el marco del curso 'Historia y novela histórica', dirigido por el escritor José Calvo Poyato, que acoge desde este martes la Sede de La Cartuja de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en Sevilla, en el que participan periodistas y escritores.

Posteguillo ha valorado que la novela histórica, desde que aparece "en su versión moderna con Walter Scott", es un género que "ha venido para quedarse", y ha reflejado que en el contexto europeo e internacional, en España en concreto, atraviesa un gran momento, en la medida en que se publican "muchos" títulos encuadrados en este género "a lo largo del año".

En su opinión, se ha producido una "revitalización" desde "hace unos 20 o 30 años" en nuestro país gracias a figuras como Calvo Poyato, José Luis Corral o Juan Eslava Galán, "por decir algunos nombres que abrieron camino para otros muchos autores españoles". Una senda que también ha seguido el aclamado escritor valenciano, quien ha recordado, eso sí, que la aparición de la novela histórica es de "mucho antes", contexto en el que ha puesto en valor a Benito Pérez Galdós, "gran maestro" de este género en España.

Cuestionado por las razones del interés en la novela histórica, el creador de la trilogía de Trajano o de la serie literaria de Julio César y ganador del Premio Planeta en 2018 con 'Yo, Julia', ha destacado que este género "ofrece respuestas sobre dónde venimos y nuestro pasado", además de una "recreación del mismo".

Además, uno de los motivos por los que la novela histórica pueda resultar "tan atractiva" en la actualidad en España, ha precisado al hilo de lo anterior, es su valor como respuesta a las "distintas reformas educativas que venimos padeciendo una tras otra".

Y es que, "lo que no han conseguido, no obstante, las autoridades que nos gobiernan de diferentes signos, porque creo que aquí convergen todos en intentar tener la gente más inculta posible para que sean lo más manipulables posible y lo menos exigentes posibles con quienes nos gobiernan, es acabar con la curiosidad natural del ser humano por saber de dónde viene. Y en esa curiosidad que permanece, pese a que se le haya hurtado ser satisfecha en el programa educativo, pues aparece la novela histórica que le puede permitir a una persona adentrarse en ese pasado histórico de una forma, además, entretenida".

Sobre la afición de la juventud a este género, apostilla que "les pasa como con la lectura en general", en el sentido de que "hay muchos que no leen prácticamente nada o nada, absorbidos por la inmediatez de un mundo que les brinda unas redes sociales, unas tecnologías que promueven la escasa concentración y obtener satisfacciones rápidas a corto plazo".

Si bien, ha manifestado que "igual que hay un grupo de jóvenes que se ven arrastrados en esa línea, al que no critico en la medida en que si yo tuviera la misma edad que ellos en este mundo, vete tú a saber por dónde habría ido yo", ha subrayado que "no han conseguido sorprendentemente que toda la juventud no lea, sino que hay grupos de jóvenes que leen mucho, porque además las cifras de ventas de libros de literatura juvenil e infantil van muy bien".

"Es verdad que la literatura infantil se regala por parte de los padres a los hijos, pero la literatura juvenil la piden o la buscan los adolescentes", como la novela de fantasía o "todo el cómic que hay de anime y de otras series", ha remarcado Posteguillo. "Sí que hay grupos de jóvenes que mantienen un gran interés por la lectura y que leen, yo diría incluso hasta compulsivamente. Esa es la gran esperanza, que hay generaciones todavía que apuestan por la lectura", ha finalizado.