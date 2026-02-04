Sanz entiende que el archivo por supuesta negligencia de altos cargos en el cribado es una "bofetada jurídica" al PSOE

El consejero de Sanidad, Presidencia, y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. A 04 de febrero de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha calificado este miércoles de "bofetada jurídica sin precedentes" para el PSOE el archivo de la Fiscalía por supuesta negligencia de altos cargos de la Junta por los fallos en el cribado del cáncer de mama. La Fiscalía argumenta que no hay indicios de esa posible negligencia.

"El archivo pone de manifiesto que no todo vale en política; no vale abusar de la justicia ni usar el sufrimiento para atacar el Gobierno, perseguirlo y hacer daño al sistema sanitario andaluz", ha señalado Sanz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha recordado que con el último archivo son tres los que se acumulan "con los asuntos que han liderado" la oposición del PSOE en el último año --cribado, contratos del SAS y desaparición de pruebas diagnósticas--.

Sanz ha acusado a los socialistas de hacer el "ridículo" en su estrategia "desesperada" toda vez que "es la primera vez que se escucha como versión de un archivo" que la Fiscalía no ha acordado un "cierre procesal" de la investigación sobre los "errores de gestión denunciados" en el programa de detección precoz del cáncer de mama existente en la sanidad andaluza, sino que se ha limitado a "ordenar las actuaciones en esta fase inicial de análisis", y a "reorganizar por provincias" la investigación". "Esto es inaudito", ha subrayado Antonio Sanz.

En las diligencias de investigación preprocesales que realiza la Fiscalía de Andalucía sobre las tres denuncias presentadas y de las declaraciones en sus escritos de dieciséis mujeres afectadas más el informe y documentación que aporta la Consejería de Salud, Presidencia y Emergencias, el decreto señala que los hechos se refieren a errores o deficiencias en el protocolo de cribado de cáncer de mama, en particular sobre la ausencia de seguimiento en los casos catalogados como no "concluyentes o "dudosos", falta de comunicación de las pruebas realizadas, falta de atención médica por parte de los médicos del sistema de atención primaria, imposibilidad de la identificación de las victimas por falta o ausencia de datos personales, teléfono, correo electrónico en las bases de datos del sistema sanitario o prestación sanitaria en el sistema de salud privado.

La Fiscalía de Andalucía concluye en remitir las presentes diligencias de investigación a las Fiscalías Provinciales de Jaén, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada y Almería, donde han sido atendidas las dieciséis mujeres que han denunciado, para continuar la prácticas de las pruebas en la forma que menos perjudique a las víctimas y debe realizarse en el lugar más próximo a su entorno. Con este traslado de las diligencias se pretende proceder a la averiguación de los hechos, examinar si revisten carácter de delito y personas responsables.

En los hechos denunciados por las mujeres, según señala el escrito, "no existe un patrón" que pueda unificarlos para conectarlos con una responsabilidad que pudiera extenderse más allá de los concretos intervinientes en cada proceso, que no son los mismos e indica que "han de ser investigados de manera individual y separada".

El decreto también recoge que algunas denuncias exponen "manifestaciones de carácter general, sin precisión alguna" relativas a las deficiencias del protocolo del cribado de cáncer de mama y una investigación más prospectiva seria contraria al derecho fundamental de la intimidad y al derecho a que nadie conozca datos, especialmente, sensibles a la salud de todas aquellas mujeres que han decidido libremente no someter sus casos a la investigación de la Fiscalía y restringirlos al ámbito de la responsabilidad patrimonial de la administración.