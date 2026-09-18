Sanz garantiza nuevo Presupuesto el 1 de enero y minimiza no sentarse junto a Moreno en el Parlamento: "Es lógico"

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, interviene en una nueva adición de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía. A 18 de septiembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, - María José López - Europa Press

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha valorado este viernes que el pacto de gobierno alcanzado entre el PP-A y Vox para esta legislatura garantiza que la comunidad autónoma contará con un nuevo Presupuesto en vigor el próximo 1 de enero para el ejercicio de 2027, así como ha subrayado que se siente "muy cerca" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, aunque ahora el vicepresidente segundo y líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, se siente "en medio", entre ambos, en el Parlamento autonómico, algo que considera "lógico".

Antonio Sanz ha valorado así el discurrir del pacto de gobierno entre PP-A y Vox en el transcurso de una nueva edición de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía, organizada en la sede de la Fundación Cajasol en Sevilla con el patrocinio del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), donde, tras una intervención inicial, ha respondido a las preguntas que le ha planteado el delegado de Europa Press Andalucía, Francisco Morón.

Así, el vicepresidente primero ha apuntado que el pacto "transcurre con normalidad", y ve a los consejeros de ambas formaciones que son socias, así como a sus equipos, "con mucha ilusión por trabajar por y para Andalucía".

"Y cuando firmas un pacto de 150" puntos, en los que "lo que aparece son soluciones a los problemas de los de Andalucía, no merece la pena distraerse", sino que "merece la pena ponerle pasión para cumplirlo", ha agregado Antonio Sanz, que ha defendido así que el suscrito por PP-A y Vox es "un buen acuerdo para el futuro de Andalucía".

En esa línea, ha remarcado que, con él, el Gobierno andaluz cuenta con el mayor apoyo parlamentario de lo que ha tenido "nunca" antes un ejecutivo andaluz, traducido en 68 de 109 escaños en la Cámara, y eso significa "estabilidad, confianza y seguridad".

De igual modo, ha subrayado que en el marco de ese pacto sus socios se han comprometido a aprobar los cuatro Presupuestos de la Junta para la XIII legislatura --los de los años 2027, 2028, 2029 y 2030--, y ha garantizado que el de 2027 estará en vigor "el 1 de enero" de ese próximo año, aunque su elaboración comenzara "algo más tarde" de lo habitual como consecuencia de los plazos que requirió la conformación del nuevo Gobierno andaluz tras las elecciones del 17 de mayo.

"Todo parece que avanza en tiempo y forma", así que "se van a cumplir los plazos y, por tanto, el 1 de enero" estará en vigor el nuevo Presupuesto de la Junta para 2027, ha comentado Antonio Sanz antes de agregar que será "el mejor presupuesto" con el que podrá contar la comunidad, y en el que se avanzará "también en el cumplimiento de los acuerdos alcanzados", porque el de Juanma Moreno es "un gobierno que cumple", según ha remarcado.

SU NUEVA UBICACIÓN EN EL PARLAMENTO

Por otro lado, tras dejar de sentarse en el escaño contiguo al presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el Parlamento en esta nueva legislatura, ya que entre ambos se sitúa ahora Manuel Gavira, Antonio Sanz ha restado importancia a esa circunstancia, y ha confirmado que, aunque él sea el vicepresidente primero y el líder de Vox el vicepresidente segundo de la Junta, "a los solos efectos de protocolo", Gavira se sienta o se sitúa al lado de Moreno, en el Parlamento o en actos institucionales.

Así "ocurre en todas las comunidades autónomas" en las que se han alcanzado acuerdos de coalición similares, según ha comentado Antonio Sanz, que ha considerado "lógico" que los líderes de los dos partidos que gobiernan juntos estén situados uno al lado del otro.

En todo caso, ha remarcado que, "desde el punto de vista ejecutivo", a él sí le corresponde "la coordinación del Gobierno", y también asumiría la "suplencia" del presidente de la Junta "en caso de que fuera" necesaria.

De esta manera, Antonio Sanz ha dicho que no le "afecta" el que ahora no se siente junto a Moreno en el Parlamento. "Yo me siento muy cerca del presidente, aunque tenga alguien en medio", ha agregado el vicepresidente primero, que ha recordado en ese punto cuando el entonces consejero de la Presidencia, Elías Bendodo (PP), en la etapa de gobierno de coalición de PP-A y Ciudadanos (CS) en la Junta, tenía "delante y al lado" a Juan Marín, el por entonces vicepresidente y líder de CS en Andalucía.

"Lo que hay es que trabajar juntos, porque cuando se trabaja por Andalucía, lo importante es el interés general", ha zanjado Antonio Sanz.

"COMPROMISO CON EL DIÁLOGO SOCIAL"

Por otro lado, el vicepresidente primero ha valorado que, en el nuevo Gobierno, el presidente "ha tenido a bien" otorgarle "de nuevo las competencias en materia de diálogo social", y al respecto ha señalado que se trata de "una de las políticas más potentes, que generan mayores capacidades y posibilidades".

Por ello, Sanz ha querido "reafirmar el compromiso" del Gobierno de Juanma Moreno "con el diálogo social, con los acuerdos de concertación, con la posibilidad de alcanzar grandes acuerdos para la reactivación económica, para el impulso económico y para el desarrollo social y el empleo en Andalucía".

Así, el consejero ha querido trasladar "a los sindicatos y a los empresarios, como agentes económicos sociales directos", la "voluntad" del Gobierno andaluz de "arrancar de nuevo grandes acuerdos para avanzar", desde la premisa de que "la mejor política que se puede desarrollar es la de la paz social y la del diálogo y la concertación". "Y ese compromiso, desde luego, también lo pondremos en marcha en la sanidad, pero también en el conjunto de la globalidad de la Junta de Andalucía", ha zanjado el vicepresidente primero del Gobierno andaluz.