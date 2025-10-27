Sanz ofrece "mano tendida a un diálogo claro" a asociaciones, tras la concentración por la sanidad: "Tengo las 24 horas"

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha ofrecido este lunes "mano tendida" para un diálogo "claro y humilde" a todas las asociaciones, tras la concentración que se desarrolló ayer ante el Palacio de San Telmo de Sevilla en defensa de la sanidad pública a raíz del problema con el cribado de cáncer de mama.

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, Sanz ha querido dejar claro su "respeto, cariño y apoyo a todas las mujeres afectadas por el cáncer de mama" y los problemas surgidos con el cribado, y ha recalcado su disposición al diálogo con las distintas asociaciones para trabajar juntos en mejorar y perfeccionar el sistema.

"Hay cosas que debemos mejorar, por supuesto, y esto lo queremos hacer de la mano de las asociaciones que representan a las mujeres afectadas por el cáncer de mama", ha indicado Sanz, quien ha añadido que quiere reunirse con todas las asociaciones. Ha confiado en que así pueda ser también con Amama.

"Yo tengo las puertas abiertas desde luego las 24 horas del día", ha dicho Sanz, quien ha confiado en que "muy pronto" pueda mantener una reunión con Amama.

"Yo tengo muchísima confianza en que podamos avanzar muchísimo", ha añadido Sanz, para quien es muy importante "trabajar juntos, recibir sus sugerencias y también sus críticas". "El objetivo que nos marcamos desde el Gobierno andaluz, encabezado por su presidente, es establecer un nexo de trabajo y de colaboración entre Amama y el resto de asociaciones de mujeres y los servicios sanitarios del sistema público", ha añadido.

El consejero ha expuesto que ya ha tenido reuniones importantes con varias asociaciones y que también se desarrolló la reunión de la comisión de seguimiento del plan de acción que hemos puesto en marcha en relación con la mejora para el cribado de cáncer de mama.

"Mi llamada es de diálogo y de mano tendida; queremos trabajar juntos y creo que la experiencia de las asociaciones es muy importante", ha añadido el consejero, quien ha destacado que el "nivel de interlocución, de conocimiento y de interrelación con las mujeres afectadas" de las asociaciones es fundamental para hacer el seguimiento, para controlar los procesos y, sobre todo, "para detectar cuando puedan existir situaciones que tengamos que corregir".

Ha insistido en su voluntad "clara de mano tendida al diálogo" que espera que culmine con "reuniones y con la participación de todas las asociaciones, también en la comisión de seguimiento".

"Yo lo que veo es un papel fundamental de las asociaciones y espero trabajar con ellas codo a codo y ya lo estoy haciendo", ha añadido Sanz, quien ha explicado que a las pocas horas de ser nombrado nuevo consejero de Sanidad, ya se reunió con varias asociaciones de mujeres afectadas.

De otro lado, respecto a las informaciones que han salido sobre la empresa contratada para el mantenimiento técnico del programa del cribado del cáncer de mama, ha querido dejar claro que por la información de que dispone por los informes técnicos que se han elaborado, es que esa empresa de "lo que se encarga es del mantenimiento de los servicios, pero, en ningún caso, entra en la comunicación ni en la relación con los pacientes".

Sobre el número de mujeres afectadas por el problema con el cribado de cáncer de mama, Sanz ha insistido en la cifra de 2.317, apuntando que ya prácticamente se "han superado las 1.800 pruebas", con lo que de aquí al 30 de noviembre, quedaría "en torno a unas 500 y el objetivo es cumplirlas".

En relación con la contratación de radiólogos, ha señalado que se está "avanzando", aunque es "verdad que nadie ha descartado que estemos exentos de dificultades porque no sobran radiólogos". Ha insistido en que la estabilidad que se le va a generar a los contratos va a ser muy importante, y también se ha referido a los importantes "incentivos" para los profesionales que ya forman parte del SAS.