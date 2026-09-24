Sanz pide a la oposición que "deje de hacer el ridículo" sobre los cribados y las críticas a la gestión de incendios

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, en su comparecencia en comisión parlamentaria. - JOAQUÍN CORCHERO / PARLAMENTO

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha pedido a la oposición que "deje de hacer el ridículo" tras registrar de nuevo la creación de una comisión de investigación por los fallos en los cribados de cáncer de mama, así como por sus críticas a la gestión de los incendios forestales el pasado verano.

"No tiene más soluciones que comisiones de investigación, no han tenido ya demasiado ridículo con el fracaso que han tenido en los tribunales con las denuncias que hicieron en relación con los cribados de cáncer de mama, que han archivado todos los casos", ha aseverado este jueves durante su comparecencia en la comisión parlamentaria de Presidencia, Sanidad y Emergencias.

Sanz ha señalado a los grupos de la oposición por "perder los papeles en materia de emergencia" ante las críticas por los incendios cuya gestión ha defendido con las declaraciones de miembros del gobierno central destacando la "cooperación institucional" durante los mismos.

"Todas las decisiones, todo lo que significa el papel del Comité de Operaciones cuenta con la participación de la Administración del Estado y de todas las Administraciones. De hecho, a todas las reuniones apareció la secretaria general de Protección Civil", ha subryado el vicepresidente de la Junta.

En esta línea, ha puesto en valor que el ejecutivo central "llamó" a la Agencia de Emergencias de Andalucía para ayudar en la gestión del incendios que afectaron a la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila este verano y que supuso la activación "por primera vez en la historia" del nivel 3 de incendios.

"Deje usted de atacar a los profesionales del sistema, que suficiente tienen con jugarse la vida para que usted venga aquí de manera irresponsable a atacarle como lo hace y amenazarle a llevarlo a los tribunales", ha remarcado Sanz en respuesta al parlamentario socialista Mario Jiménez.

Desde el PSOE-A han recordado que se van a presentar como acusación popular en la causa del incendio de Los Gallardos (Almería), en el que perdieron la vida 14 personas. "Estimamos que se ha producido negligencia grave en la gestión por parte de los responsables de las emergencias de Andalucía y del Gobierno andaluz y tendrán que dar explicaciones ante el", ha asegurado Jiménez.

"Yo nunca hablaré de Adamuz como usted está hablando", ha espetado Sanz en su último turno de intervención en la comisión parlamentaria.

Por su parte, Jiménez ha anunciado una nueva proposición no de ley (PNL) para la internalización de todo el personal del 112 como personal de la Administración de la Junta de Andalucía.

"La Agencia de la Emergencia de Andalucía es un auténtico fiasco como traducción práctica de un modelo que no funciona, que no atiende las necesidades de las emergencias en Andalucía y que ha supuesto la pérdida de vidas humanas", ha remarcado el diputado socialista.

Por otro lado, los diputados de Adelante Andalucía, Javier Montes, y de Por Andalucía, Esperanza Gómez, han insistido en la necesidad de una comisión de investigación sobre los fallos en los cribados. "Esa confianza ciega en nuestro sistema sanitario público se quiebra y tengo que decirles que todavía no se ha restablecido", ha asegurado Gómez.

"Entiendo que quien no tiene nada que ocultar pues no le debía preocupar. No nos lo tiene que explicar a nosotros, no me tengo que enterar yo ni los portavoces de los grupos parlamentarios, se tienen que enterar las mujeres que todavía no lo saben", ha subrayado Montes.