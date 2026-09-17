Sanz al PSOE sobre las listas de espera: "Si les preocupan,díganle a la ministra que negocie de una vez con los médicos"

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en el pleno del Parlamento del 17 de septiembre de 2026. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha acusado este jueves a la ministra de Sanidad, Mónica García, de "cargar" a la sanidad pública andaluza con "60.000 actos cancelados", en alusión a los efectos de la huelga de los médicos, que ahora anuncian un nuevo paro indefinido a partir del 28 de octubre. El Sindicato Médico de Andalucía (SMA) ha confirmado que secunda esta convocatoria aunque firmó un acuerdo con la Junta en julio en el que los médicos renunciaban a secundar un paro.

"Si les preocupan las listas de espera, díganle a la ministra que negocie de una vez con los médicos", ha replicado Sanz a la pregunta formulada por el PSOE sobre las listas de espera en el pleno del Parlamento autonómico. "Mientras el PSOE estuvo en el Gobierno, sencillamente ocultaba la realidad", de las listas de espera. "Ahora --ha reprochado el consejero-- nos cargan con 60.000 actos que se cancelan por una huelga por culpa de una ministra que no se sienta con los médicos".

"Sí, 25.000 intervenciones quirúrgicas que se han suspendido por culpa de la ministra. Ni más ni menos que medio millón de consultas con especialistas que se han tenido que reprogramar por culpa de la ministra; 100.000 pruebas diagnósticas que han tenido que cambiarse de fecha porque la ministra sigue sin negociar con los médicos", ha concluido el vicepresidente primero y consejero.

Desde las filas socialistas, han acusado al Gobierno andaluz de "esconder los datos". "¿Por qué no publican las listas de espera? ¿O es que no les ha dado tiempo a maquillarlas como hace la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la sanidad? Si los datos fueran los que ustedes dicen, estarían las listas de espera en los semáforos de todas las ciudades".