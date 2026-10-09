El SAS hace 249.859 mamografías hasta junio, un 11% más pese a las huelgas, y detecta 629 carcinomas

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, en la jornada jornada 'Retos en el cáncer de mama triple negativo metastásico, redefiniendo su manejo'. - MARIA JOSE LOPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha realizado 249.859 mamografías entre enero y junio de 2026, lo que supone un 11% más --25.541-- que en el mismo periodo del año pasado pese a las huelgas médicas y el impacto que estas han tenido en las pruebas diagnósticas. Estas mamografías han permitido detecta 629 carcinomas o cánceres de mama. Estas cifras se suman a los "excelentes resultados obtenidos en 2025, cuando se realizaron más de 421.000 manografías y se detectaron 1.879 cánceres de mama dentro del programa de cribado".

Son los datos que ha expuesto el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en su intervención en el marco de las jornadas 'Retos en el cáncer de mama triple negativo metastásico, redefiniendo su manejo", organizado por el Grupo Joly. Un año después de la crisis por los errores reconocidos en el programa del cribado de cáncer de mama, Sanz ha subrayado que este programa "salva vidas" y que detrás de cada uno de los diagnósticos "hay una oportunidad de tratamiento precoz, una mejor calidad de vida y, en muchos casos, la posibilidad de salvar vidas".

En Andalucía, se diagnostican cada año 5.000 cánceres de mama, y de ellos, más de 500 casos son un cáncer de mama triple negativo metastásico. Este cáncer afecta especialmente a mujeres jóvenes o con antecedentes familiares de cáncer de mama. Por eso "es fundamental una detección precoz que permita actuar de forma temprana, aumentando las posibilidades de curación".

"Hemos realizado un esfuerzo sin precedentes para ampliar y fortalecer el programa de cribado de cáncer de mama", ha remarcado el consejero de Sanidad, que ha recordado que en 2019 podían participar sólo las mujeres de entre 50 y 69 años; en 2023, se amplió la cobertura a las mujeres de entre 49 y 71 años, "adelantándonos a los nuevos objetivos nacionales y avanzando de forma progresiva hacia una mayor protección de la población femenina". "Y vamos a seguir ampliándolo hasta cubrir de los 45 a los 75 años", ha sentenciado.

En el caso del cáncer de mama triple negativo metastásic, junto a los cribados, la Estrategia de Cáncer de Andalucía, en colaboración con la Sociedad Andaluza de Oncología Médica, ha consensuado protocolos para mejorar la atención y valoración del riesgo y facilitar el acceso a los estudios necesarios para su seguimiento y diagnóstico. En los últimos años se han introducido nuevas opciones terapéuticas que "están permitiendo mejorar el pronóstico y la calidad de vida de las pacientes". Así, actualmente, el SAS dispone del medicamento Sacituzumab govitecan, que tiene dos indicaciones autorizadas y financiadas: cáncer de mama irresecable o metastásico y cáncer de mama triple negativo irresecable o metástasico.

En la próxima Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos y Productos Sanitarios, en este mes de octubre, el SAS va a evaluar otras dos indicaciones más: el cáncer de mama triple negativo localmente avanzado irresecable o metastásico que no hayan recibido tratamiento previo para la enfermedad metastásica; y en combinación con Pembrolizumab, para el cáncer de mama triple negativo localmente avanzado irresecable o metastásico que no hayan recibido tratamiento sistémico previo para la enfermedad metastásica.

Actualmente, se están desarrollando en Andalucía cerca de 2.000 investigaciones en cáncer, un 22% de los proyectos competitivos activos y un 43% de los estudios clínicos llevados a cabo actualmente en nuestra tierra tienen algún tipo de relación con el cáncer. Son trabajos científicos que pretenden indagar en esta enfermedad y abrir nuevas vías terapéuticas.