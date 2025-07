Satse califica de "grave dejadez" las actuaciones del SAS respecto a su Bolsa de Empleo

SEVILLA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Satse ha puesto de relieve este martes haber remitido el 23 de junio un escrito al director general de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS), José Luis Sedeño, del que todavía no ha obtenido respuesta, según el sindicato de enfermería, y en el que pone de manifiesto la "absoluta" parálisis en la gestión de la Bolsa de Empleo del SAS, derivada de lo que ha calificado como una "grave dejadez de funciones por parte de la administración sanitaria".

Según detalla la organización sindical en una nota de prensa, en la actualidad no se ha permitido a los aspirantes aportar su documentación acreditativa de méritos correspondiente al corte de 31 de octubre de 2024, cuyo plazo "ya ha acabado el 31 de marzo de 2025". "No se han baremado los méritos, no se han publicado listados, ni se ha respetado el calendario establecido en el propio Pacto de Bolsa. El incumplimiento de los plazos es rotundo y sin justificación", ha remarcado Satse.

Asimismo, el sindicato ha recordado que la normativa obliga a publicar el listado de personas candidatas en un plazo máximo de cinco meses tras finalizar la aportación de méritos. Ese plazo se ha rebasado "ampliamente", sin que la Unidad Central de Gestión del SAS haya "ofrecido explicación alguna ni mostrado voluntad de corregir la situación".

Este incumplimiento "sistemático", ha seguido decribiendo, "no solo vulnera derechos fundamentales, como el principio de confianza legítima, sino que también bloquea las posibilidades laborales de miles de profesionales cualificados". "Se ignora así el esfuerzo de quienes aspiran a mejorar sus condiciones laborales en el sistema sanitario público andaluz", ha destacado.

Satse ha advertido que "no va a tolerar ni un minuto más esta actitud negligente" y ha exigido la inmediata "reactivación de todo el proceso de Bolsa, con la publicación urgente de los listados definitivos del corte 2024". De lo contrario, el sindicato no ha descartado tomar todas las medidas legales y sindicales que considere oportunas.

De hecho, la entidad ha recordado que el próximo 10 de julio en todas las provincias andaluzas se han convocado protestas junto al resto de sindicatos exigiendo al Servicio Andaluz de Salud "respeto" al pacto de bolsa actualmente vigente, ya que denuncia que "la Bolsa de Empleo no es operativa" y se encuentra "en una situación de "bloqueo".