Satse celebra la creación de las nuevas categorías de enfermeras investigadoras en el SAS

SEVILLA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería Satse en Andalucía ha valorado de forma positiva la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la Orden de 10 de febrero de 2026 que crea las categorías de Enfermero Clínico Investigador y Enfermero Especialista Clínico Investigador en el Servicio Andaluz de Salud.

La norma, a juicio del Sindicato de Enfermería, "supone un avance decisivo para reconocer de manera estructural la actividad investigadora en la profesión enfermera dentro de la Sanidad Pública Andaluza, una peticion histórica de los profesionales y de la propia organización sindical", según ha señalado el sindicato en una nota de prensa.

En este sentido, Satse ha enmarcado que la publicación de la Orden en BOJA culmina un proceso "iniciado hace años, pues la creación de estas categorías fue aprobada en la Mesa Sectorial de Sanidad el 31 de octubre de 2022 en un momento en el que el Sindicato ya defendía la necesidad de impulsar la investigación en Enfermería como parte esencial del desarrollo profesional".

Además, el sindicato ha destacado que este reconocimiento sitúa a Andalucía como una "comunidad pionera" en el Sistema Nacional de Salud.

La Orden permitirá que una parte significativa de la jornada laboral se dedique de forma estable a la investigación, integrándola en la práctica asistencial y favoreciendo que la evidencia científica se traduzca directamente en mejoras en la atención sanitaria.

La evolución de la profesión enfermera en las últimas décadas "ha consolidado su papel como una disciplina científica capaz de generar conocimiento propio y liderar proyectos de investigación".

Por este motivo, la creación de estas nuevas categorías responde a esa trayectoria y permite ordenar funciones que ya forman parte de la actividad habitual de muchos profesionales, integrando la investigación dentro de la jornada laboral.

A pesar del logro, Satse ha subrayado que este avance "no debe quedarse únicamente en la Enfermería" y ha apostado por extender este modelo al resto de categorías del Grupo A2 Sanitario y, de manera especial, a los fisioterapeutas.

En este sentido, la organización sindical ha considerado que estos profesionales desarrollan una labor investigadora fundamental en áreas como la rehabilitación, el dolor crónico o la fisioterapia respiratoria, y que necesitan un marco normativo similar para poder desarrollar plenamente su potencial científico y profesional.

Finalmente, Satse ha concluido celebrando lo que considera "un hito para la profesión enfermera", pero ha incidido en que la apuesta por la investigación en la sanidad pública "debe ser compartida por todas las categorías".

Por este motivo, concluye asegurando que continuará defendiendo la necesidad de que el SAS dé continuidad a este proceso hasta que todas las profesiones implicadas cuenten con el reconocimiento y desarrollo que merecen.