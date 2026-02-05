Satse y el Consejo de Enfermería aúnan posiciones para pedir un acuerdo "urgente" para mejorar las condiciones laborales

Reunión entre Satse y el CAE. - SATSE

SEVILLA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería Satse en Andalucía y el Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería (CAE) han mantenido un encuentro con el objetivo de reforzar "una posición común" y trasladar a la Junta de Andalucía la necesidad "urgente" de "un acuerdo real, con "calendario y compromisos verificables", ante la situación "crítica" que atraviesa la profesión y el sistema sanitario público andaluz".

De esta manera, Satse y el CAE han reforzado sus posturas en común para exigir un acuerdo urgente con la Junta de Andalucía que "garantice cuidados seguros, plantillas suficientes y desarrollo profesional para las enfermeras y enfermeros andaluces", tal como han recogido en un comunicado conjunto.

Ambas organizaciones coinciden en que la actual "tensión asistencial" no puede seguir abordándose con "medidas improvisadas, parches coyunturales ni a costa de la sobrecarga de las plantillas". La sostenibilidad del sistema sanitario andaluz pasa "necesariamente" por planificación, estabilidad laboral, reconocimiento profesional y una apuesta por los cuidados.

De hecho, insisten en que la falta de enfermeras, la elevada temporalidad, el bloqueo de la carrera profesional y la ausencia de sustituciones reales están deteriorando "gravemente" las condiciones de trabajo, provocando "desgaste profesional", pérdida de derechos laborales y una "preocupante fuga de profesionales" hacia otras comunidades autónomas o al extranjero.

Satse y el CAE han definido una agenda que trasladarán a la Consejería de Sanidad, y en la que priorizarán temas como la carrera profesional, cuyo "desbloqueo y flexibilización es urgente", ya que es necesario garantizar la igualdad de oportunidades y "eliminar criterios restrictivos que penalizan a las enfermeras por la temporalidad impuesta por la propia Administración".

Es "fundamental" llevar a cabo un incremento de las ratios, argumentan el sindicato y el Consejo, "ajustadas a la complejidad real de los cuidados, como medida imprescindible de seguridad del paciente, calidad asistencial y prevención de riesgos laborales", así como sustituciones al cien por cien para la efectiva cobertura de todas las ausencias y "evitar la sobrecarga estructural, la discontinuidad asistencial y el deterioro de los cuidados".

A su vez, de cara a las contrataciones de verano "hay que tener una planificación real y anticipada, con adelanto de las ofertas de contratación, contratos de mayor duración y cobertura suficiente, evitando la improvisación, el cierre de camas y el empeoramiento de la atención sanitaria".

En lo que se refiere a la continuidad asistencial, tanto Satse como el CAE están de acuerdo en que es necesario implantar medidas organizativas que garanticen la seguridad clínica, la correcta transmisión de la información y la calidad en los cuidados. Por último, y en relación a la Bolsa de Empleo del Servicio Andaluz de Salud, la Administración tiene que implantar el reconocimiento del doctorado y de las especialidades enfermeras en los criterios de baremación.