Sebastián Pérez reivindica un Frente Amplio arraigado en Córdoba frente al "capitalismo con prisas"

Sebastián Pérez (3º dcha.) y Enrique Santiago (5º dcha.), en el acto celebrado en Córdoba. - FRENTE AMPLIO

CÓRDOBA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Frente Amplio ha celebrado en Córdoba un encuentro con la participación del candidato número uno al Congreso por Córdoba, Sebastián Pérez, quien ha reivindicado un Frente Amplio arraigado en Córdoba frente al "capitalismo con prisas", y ha situado el momento político actual entre "democracia o fascismo"

Según ha informado el Frente Amplio en una nota, la cita, en la que han participado la número cuatro de la candidatura, Ana María Carnero, y representantes de las distintas organizaciones que integran la confluencia, ha abordado los retos de la provincia y ha servido para repasar el trabajo desarrollado durante casi cuatro años por Enrique Santiago como diputado de Sumar por Córdoba.

Sebastián Pérez ha comenzado su intervención advirtiendo que "estamos ante un capitalismo con prisas, un modelo que nos está llevando a un desastre y que necesita una respuesta", en referencia a un sistema que, a su juicio, está detrás de problemas como los evidenciados por el accidente ferroviario de Toledo.

El candidato ha contrapuesto este modelo al que defiende el Frente Amplio. "Frente a una derecha y una extrema derecha que pretenden destrozar los servicios públicos, recortar derechos, imponer la explotación laboral y alimentar el odio y la criminalización, defendemos una transformación que ponga los intereses de las personas y los servicios públicos al servicio del bien común", ha señalado.

En este contexto, ha situado el momento político en la disyuntiva entre "democracia o fascismo" y ha remarcado que los "avances sociales y los derechos conquistados durante estos años no habrían sido posibles sin la presencia de una izquierda transformadora con fuerza para impulsar, negociar y presionar al PSOE".

En clave provincial, Pérez ha señalado la reindustrialización, la despoblación, la precariedad laboral y el futuro del sector agrícola y ganadero como algunos de los principales desafíos de Córdoba. También ha alertado sobre "la sobreexplotación de los recursos del territorio, la llegada de fondos de inversión y la implantación de megaplantas fotovoltaicas, plantas de biogás y macrogranjas".

A ello ha sumado los procesos de privatización que afectan a ámbitos esenciales, como la sanidad, la educación y la dependencia. "Somos una fuerza arraigada en esta provincia, conocemos sus problemas y queremos cambiar su realidad", ha afirmado Pérez, quien ha defendido la necesidad de que "Córdoba cuente con una representación parlamentaria vinculada al territorio y capaz de llevar sus reivindicaciones a las instituciones".

Por su parte, Enrique Santiago ha hecho balance de sus casi cuatro años como diputado de Sumar por Córdoba, durante los que ha mantenido alrededor de 150 encuentros y ha registrado más de 90 iniciativas parlamentarias relacionadas con las necesidades de la provincia.

Santiago ha querido agradecer especialmente la colaboración de las mareas de educación y sanidad, de los sindicatos, las alcaldías y los distintos colectivos con los que ha compartido espacios de trabajo y reivindicación. "Sus problemas y demandas han tenido voz en el Congreso de los Diputados y las Diputadas gracias al trabajo compartido", según ha destacado.

Entre los asuntos trasladados al Congreso ha resaltado "las dificultades del campo cordobés ante los aranceles de Trump, la defensa de los servicios públicos frente a las políticas del PP en Andalucía y las reivindicaciones relacionadas con la implantación de megaplantas fotovoltaicas, plantas de biogás y macrogranjas".

El diputado también ha repasado algunas de las medidas impulsadas desde el Gobierno de coalición en España que han tenido repercusión en la provincia, como las subidas de las pensiones y del SMI. En el ámbito laboral, ha recordado el trabajo realizado junto a la plantilla de Hitachi, así como las ayudas conseguidas para hacer frente al mildiu en el campo y la aprobación de la Ley de Barrios Vulnerables.