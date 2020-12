La Secretaría General de Familias crea una comisión técnica para prestar una atención integral a mujeres embarazadas

SEVILLA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría General de Familias, dependiente de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, ha creado una comisión técnica de trabajo para prestar una atención integral a mujeres embarazadas, cuyo objetivo es "completar y garantizar una atención de calidad a la mujer gestante que pudiese tener alguna dificultad, vulnerabilidad o dudas acerca de la continuidad de su gestación", ha explicado este jueves el consejero Jesús Aguirre en el Parlamento.

Entre otros aspectos, la comisión va a incidir en el derecho que tiene la mujer a hablar sobre su situación con un profesional bien capacitado y a que se le oriente acerca de todas las opciones posibles.

Durante su intervención a respuesta a una pregunta planteada en el Pleno por la diputada adscrita Luz Belinda Rodríguez sobre la financiación pública del aborto, Aguirre ha señalado que "la ley es ley para todos", y que "personalmente el votó en contra en su paso por el Senado", para añadir que "se pueden evitar los abortos" y que han hecho "un gran esfuerzo para defender a las familias, con políticas a favor de la vida y los no nacidos".

"No soy sospecho de ser proabortias, como consejero de Salud defiendo la vida y como Consejería de Familias defiendo la maternidad", ha afirmado, para añadir que "son muchas las mujeres que abortan por miedo, falta de información o falta de recursos".

Los objetivos concretos son la implantación de un modelo de atención a mujeres en situaciones adversas para la maternidad, ya estén embarazadas o en edad fértil, de manera que se garantizará que las mujeres obtengan el apoyo que necesitan para la toma de decisiones informadas y seguras sobre el embarazo, y se proporcionará un servicio flexible y receptivo que les permita dedicar el tiempo que necesiten para reflexionar sus opciones con un profesional; proporcionar acompañamiento y apoyo, si quieren y lo necesitan, a las mujeres que consideren el aborto; y proporcionar acompañamiento a mujeres que abortan por grave riesgo para la salud de la embarazada o por anomalías fetales graves o por violación.

También se ayudará a no tener que recurrir a interrupciones de embarazo repetidas; se concienciará a la población sobre la importancia de la gestión de la sexualidad y la reproducción, para no tener que llegar a situaciones no apetecibles para nadie; mejorará la respuesta social a las necesidades de la mujer en la maternidad; y proporcionará un servicio integral de salud sexual y reproductiva.

La comisión está presidida y coordinada por Trinidad Lechuga Varona, coordinadora de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva de Andalucía, y en ella también participa, entre otros, la subdirectora General de Gestión Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Inmaculada Vázquez Cruz.

DOS LÍNEAS DE SUBVENCIONES

Además, el consejero de Salud y Familias ha recordado que la Secretaría General de Familias anunció días atrás la convocatoria de una línea de subvención de 1.000.000 euros dirigida a entidades privadas sin ánimo de lucro para proyectos de asesoramiento, apoyo y acompañamiento a mujeres embarazadas y madres sin recursos con hijos de cero a tres años.

De este modo, ha destacado que "hemos lanzado la primera subvención de la historia en nuestra tierra a favor de proyectos de apoyo a mujeres embarazadas y madres sin recursos". "Nunca antes se había hecho tanto a favor de la vida en Andalucía. Estoy convencido de que con estas políticas evitaremos muchos abortos", ha apostillado.

Además, Familias ha convocado otra línea de subvenciones, de 500.000 euros, destinada a las entidades locales de ámbito municipal y Diputaciones para proyectos integrados que incorporen la perspectiva de familias en las agendas locales como un activo social.

"MÁS DINERO A ABORTOS EN CLÍNICAS PRIVADAS QUE A LA MATERNIDAD"

Por su parte, la diputada Luz Belinda Rodríguez ha señalado que se dice que el aborto "es un logro de la mujer cuando en realidad es una respuesta a un fracaso del conjunto de la sociedad, incapaz de construir un marco de convivencia que haga posible el disfrute de la maternidad sin los condicionamientos sociales laborales y económicos que soportan la actualidad".

Ha añadido que la mujer "debe elegir en muchas ocasiones entre ser madre y su carrera profesional y, en otros casos más dramáticos, entre el aborto o encontrarse sola y desamparada en una situación de pobreza con su bebé recién nacido". "Surge entonces el negocio de las clínicas abortistas que hacen caja muy a menudo con dinero público", ha asegurado.

Así, ha añadido que en la actualidad "se dedica más dinero a pagar abortos en clínicas privadas que el que se destina a promover la maternidad en Andalucía", al tiempo que ha apuntado que "calcula que la Junta destina unos siete millones al año para financiar el aborto", con lo que, a su juicio, "dejan bastante claras sus prioridades, ya que destinan solo un millón para fomentar la natalidad y siete para la industria del aborto".