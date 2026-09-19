El secretario de Estado de Memoria Democrática entrega a familiares restos de víctimas en Barranco de Víznar (Granada)

Acto solemne de entrega a los familiares de los restos humanos de seis víctimas en el Barranco de Víznar (Granada). - GOBIERNO DE ESPAÑA

VÍZNAR (GRANADA), 19 (EUROPA PRESS)

El parque de la Libertad del municipio de Víznar ha acogido en la mañana de este sábado 19 la ceremonia de homenaje y acto solemne de entrega a los familiares de los restos humanos de seis víctimas en el Barranco de Víznar, en la que han participado el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, el subdelegado del Gobierno, José Antonio Montilla, el alcalde de Víznar, David Espigares, la vicerrectora de Extensión Universitaria, Patrimonio y Relaciones Institucionales de la Universidad de Granada (UGR), Margarita Sánchez, y la fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática en Granada, Monserrat Luque, entre otras autoridades además de la presencia de un "gran número" de familiares de las víctimas y vecinos.

Según ha concretado el Ejecutivo en una nota, el Gobierno de España, la Junta y la UGR, han procedido, a solicitud de los familiares de las víctimas, a la exhumación de sus restos humanos en el Barranco de Víznar. Para su ejecución se ha seguido una metodología propia de las Ciencias forenses y se ha contado con un equipo técnico multidisciplinar, coordinado por D. Francisco Carrión, cuyos análisis han logrado identificar los restos humanos de seis personas.

Además de realizar la recuperación de todos los cuerpos, que según el censo superan el centenar, mediante diferentes técnicas científicas como las excavaciones arqueoforenses, los análisis antropológicos forenses y la identificación genética de los restos óseos con sus familiares, así como las identificaciones craneofaciales mediante escáneres 3D, se considera "fundamental dignificar a todas las víctimas que fueron objeto de la represión".

El secretario de Estado de Memoria Democrática ha subrayado que "en un acto solemne y emotivo hemos hecho la entrega de los restos exhumados en el barranco de Víznar a seis familiares, que por fin les pueden hacer el duelo y darles digna sepultura junto a sus seres queridos".

"Actos como este, muy a menudo ya en España vienen a reparar el daño que hizo la durísima represión de la dictadura franquista y nos interpelan a estar alerta para que nunca más vuelvan a ocurrir en España", ha añadido. "Los cadáveres que hemos entregado a sus familiares también nos interpelan a seguir defendiendo las ideas y los valores por los cuales el fascismo les arrebato su vida en el barranco de Víznar".

El subdelegado del Gobierno ha señalado que "este acto representa un compromiso con la dignidad y la justicia de las víctimas. El Gobierno de España seguirá prestando su apoyo para que continúen los trabajos realizados por el destacado equipo de investigación de la Universidad de Granada. Una sociedad no puede avanzar hacia el futuro mientras mantenga a las víctimas de la Guerra Civil enterradas en el Barranco de Víznar".

Se estima que en este conjunto de fosas comunes fueron inhumados, entre otros, ocho profesores de la UGR y entre ellos su Rector Salvador Vila, arabista de 32 años, que fue detenido en Salamanca, la ciudad donde le sorprendió la sublevación, traído a Granada y fusilado el 22 de octubre de 1936 y a quien se reconoció, junto a otros profesores y personal administrativo, con la Declaración de reconocimiento y reparación personal.

Así, se ha hecho la entrega a sus familiares de los restos identificados genéticamente pertenecientes a Brígida Pardo López, nacida el 8 de enero de 1904 en el municipio granadino de Güevejar, en el seno de una familia numerosa, conocida como 'Los Virutas'; Francisco Amigo Pla, nacido en Argentina el 24 de octubre de 1914. Hijo de Joaquín Amigo y Socorro Pla, el matrimonio tuvo 4 hijas y 2 hijos más. Vivían en el barrio del Albaicín; Francisco José Arturo Muñoz Toral, nacido en el municipio granadino de La Peza, en febrero de 1913. Era hijo de José Muñoz y Antonia Toral. El matrimonio tuvo otros 3 hijos y una hija, y vivían en Granada, en el barrio del Realejo; Juan de Dios Milán Calvo, nacido en el municipio almeriense de Ohanes, en enero de 1891. Estaba casado con Joaquina Calvo. Sobre el año 1915 el matrimonio se trasladó a vivir a la ciudad de Granada, donde tuvieron cinco hijos; Antonio Calero García, nacido en Fuente Vaqueros en septiembre de 1892. Hijo de Antonio Calero y de Antonia García, estaba casado con Rosa Ruiz. El matrimonio tuvo cinco hijos y vivían en Fuente Vaqueros; y Victoriano Alcantud Cubillas. nacido en Granada el 1 de octubre de 1896. Era hijo de Ramón Alcantud y Antonia Cubillas, quienes tuvieron cinco hijos, siendo Victoriano el menor.