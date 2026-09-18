El sector citrícola del Valle del Guadalquivir de Córdoba y la industria del frío avanzan en mejora de la conservación

Participantes en el encuentro entre el sector citrícola y la industria del frío. - GDR MEDIO GUADALQUIVIR

PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA), 18 (EUROPA PRESS)

El Centro Tecnológico de la localidad cordobesa de Palma del Río ha acogido este viernes un encuentro sobre refrigeración y conservación de los cítricos y las posibilidades de incorporar nuevas soluciones tecnológicas a las centrales hortofrutícolas del Valle del Guadalquivir que ha reunido a empresas del sector citrícola de la zona junto a empresas especializadas en frío y refrigeración del clúster del frío.

Según ha informado el Grupo de Desarrollo Rural (GDR) del Medio Guadalquivir, la iniciativa, promovida por el GDR junto a Palmanaranja y la Cátedra del Frío, ha puesto en contacto las necesidades del sector citrícola con la capacidad tecnológica de la industria del frío y el conocimiento científico de la Universidad de Córdoba (UCO).

La Cátedra del Frío está impulsada por la Diputación de Córdoba, el Ayuntamiento de Lucena, el GDR Subbética, AFAR y la Universidad de Córdoba, y tiene entre sus objetivos favorecer la descarbonización y la competitividad del sector agroindustrial.

El encuentro se ha planteado como un taller de trabajo, favoreciendo el intercambio directo de experiencias y necesidades. Durante la sesión se ha analizado la situación de las instalaciones frigoríficas, los sistemas empleados para la refrigeración y conservación de los cítricos, las necesidades específicas de las centrales y las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. También se han abordado el consumo energético, la reducción de costes y el aprovechamiento de energías renovables.

Como principal resultado, los participantes han planteado avanzar en un proyecto conjunto para analizar las necesidades reales del sector citrícola del Valle del Guadalquivir mediante la monitorización de las instalaciones y de los procesos de las centrales hortofrutícolas, con el objetivo de identificar oportunidades de mejora y diseñar soluciones tecnológicas adaptadas a las necesidades concretas de las empresas.

En esta iniciativa participarían las empresas citrícolas, representadas por Palmanaranja; las empresas industriales del frío y la refrigeración, a través de AFAR y RefriCLIMA; y la Universidad de Córdoba, mediante su Cátedra del Frío. El GDR Medio Guadalquivir actuaría como catalizador y dinamizador de la colaboración.

La presidenta del GDR Medio Guadalquivir, Matilde Esteo, ha resaltado la importancia de esta cooperación, asegurando que "este encuentro demuestra la importancia de poner en contacto directo a nuestro sector citrícola con el conocimiento y la capacidad tecnológica de la industria del frío y la Universidad. Seguimos apoyando a Palmanaranja y a nuestro sector citrícola, para que sea cada vez más fuerte y competitivo, tanto desde el GDR como desde el Ayuntamiento de Palma del Río", ha agregado.

Para el presidente de Palmanaranja, Antonio Carmona, "el frío y la conservación son procesos fundamentales para nuestro sector. Este taller nos ha permitido poner sobre la mesa nuestras necesidades reales y conocer las posibilidades que ofrece la industria del frío. Ahora debemos trabajar juntos para encontrar soluciones adaptadas a nuestras centrales".

Por su parte, el gerente de AFAR y del Clúster Andaluz del Frío (RefriCLIMA), Jesús Muñoz, ha destacado que "la industria del frío tiene capacidad para aportar soluciones tecnológicas, pero necesitamos conocer las necesidades concretas de las empresas. Este encuentro permite acercar la tecnología al sector citrícola y plantear un trabajo conjunto basado en datos reales".

Para finalizar, el director de la Cátedra del Frío de la Universidad de Córdoba, Francisco Casares, ha señalado que "este tipo de colaboración permite poner el conocimiento científico y tecnológico al servicio de las necesidades reales de las empresas y avanzar hacia soluciones adaptadas a los procesos de las centrales citrícolas".