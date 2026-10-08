Seis capitales andaluzas convocan concentraciones y homenajes por la muerte de Maricarmen tras su desahucio

Flores y velas en homenaje a Maricarmen Abascal. - A. Pérez Meca - Europa Press

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sevilla, Córdoba, Granada, Málaga, Huelva y Almería acogerán concentraciones y actos de homenaje por la muerte de Maricarmen, recientemente desahuciada de su vivienda, con convocatorias para este jueves y viernes en recuerdo de la fallecida y en defensa del derecho a la vivienda.

En Sevilla, se ha convocado una concentración para este jueves, a las 19,00 horas, en las Setas, mientras que en Córdoba la plataforma ciudadana 15M Stop Desahucios Córdoba ha llamado a concentrarse a la misma hora a las puertas del Ayuntamiento en una movilización de "duelo y rabia por la muerte de Maricarmen, recientemente desahuciada de su vivienda".

Con esta convocatoria, la plataforma cordobesa pretende "rendir homenaje a Maricarmen y, al mismo tiempo, denunciar una situación que no podemos aceptar", según ha señalado. Asimismo, ha defendido que "la vivienda es un derecho, no un negocio" y ha instado a los cordobeses a luchar por ella, "porque tenemos derecho a ella".

En Granada, se ha convocado una concentración este jueves, a las 20,00 horas, ante la Subdelegación del Gobierno bajo el lema 'Granada por Maricarmen'. El cartel anuncia una "concentración urgente" e incluye la consigna "¡No son muertes, son asesinatos!".

Por su parte, en Málaga la movilización tendrá lugar este viernes, 9 de octubre, a las 19,30 horas en la plaza de la Constitución. El cartel de la convocatoria recoge el lema 'Por Maricarmen: ¡La vivienda nos cuesta la vida!' y un llamamiento a la huelga general.

En Almería, el movimiento Acampada Almería ha anunciado un homenaje a Maricarmen en el marco de sus reuniones diarias, que se celebran a las 19,30 horas al final del Paseo.

En Huelva, el colectivo Poetas de Huelva por la Paz celebra este jueves, a las 19,00 horas en el Bar 1900, el acto 'Versos para Maricarmen', que incluirá un minuto de silencio y lecturas de poemas dedicados a su memoria. Diversos poetas participarán en esta actividad con la que buscan "reivindicar la paz en estos momentos de dolor y de tanta convulsión", según han explicado.

Además, este viernes, a las 18,00 horas, se celebrará en el Parque Alonso Sánchez el acto de constitución formal de la Plataforma de Inquilinas en Huelva, donde también se rendirá homenaje a la fallecida, aunque el formato concreto está pendiente de determinar.

Al margen de estas convocatorias, Stop Desahucios 15M había organizado en Granada otra movilización para este jueves, a las 10,30 horas en la plaza Isabel la Católica, para impedir que una familia pueda verse abocada a un procedimiento de desahucio ante la "falta de soluciones por parte de una entidad bancaria". Por su parte, en Cádiz y Jaén no se han comunicado por el momento convocatorias de movilizaciones por la muerte de Maricarmen.