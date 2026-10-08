La comisión de Vivienda del Parlamento guarda un minuto de silencio por Mari Carmen a petición de Por Andalucía

La comisión de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio del Parlamento andaluz guarda un minuto de silencio en recuerdo de Mari Carmen Abascal. - GOGO LOBATO/EUROPA PRESS

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio del Parlamento andaluz ha iniciado su sesión de este jueves, 8 de octubre, con un minuto de silencio a petición del grupo Por Andalucía en memoria de Mari Carmen Abascal, la anciana de 87 años desahuciada hace dos semanas de su casa de Madrid.

Así, el diputado de Por Andalucía Ernesto Alba ha pedido la palabra al inicio de la sesión de la comisión programada este jueves para plantear al presidente de la misma, el parlamentario del PP-A y exconsejero Arturo Bernal, que se guardara dicho minuto de silencio.

"Creo que, estando en la comisión que estamos viviendo y la importancia que tiene, sería de justicia guardar un minuto de silencio por el fallecimiento de Mari Carmen ayer, que sabemos que ha puesto a la vivienda en el foco político como el principal problema de la gente, y creo que sería justo mantener el minuto de silencio", ha argumentado el también secretario general del Partido Comunista de Andalucía (PCA), Ernesto Alba, para solicitar dicho gesto de la comisión.

Tras esa petición, el presidente de la comisión, Arturo Bernal; la consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz (PP-A), y los diputados presentes en ese momento en la misma se han puesto de pie y han guardado el minuto de silencio en recuerdo de Mari Carmen.

Tras el mismo, ha dado comienzo la sesión de la comisión según el orden del día previsto, que precisamente incluye como primer punto un debate agrupado sobre la situación actual de la vivienda en Andalucía al hilo de una comparecencia de la consejera del ramo, Rocío Díaz.

En el transcurso de ese debate, Ernesto Alba ha aprovechado su primera intervención en representación de su grupo para enviar "un abrazo a los familiares y a las amigas de Mari Carmen, que ha centrado el problema de la vivienda en este país en estos momentos", y de quien ha dicho que "ha sido asesinada por el rentismo y ha sido una víctima más de la especulación salvaje que se da en Andalucía y en el resto del país".

Además, ha pedido que "el desprecio de la ciudadanía recaiga sobre aquellos que se han burlado de esta mujer, que la han señalado, la han criminalizado".