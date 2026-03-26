Semana Santa 2026 en Andalucía: ¿qué días son festivos para los trabajadores y cuándo hay vacaciones escolares?

Archivo - Mujer trabajando en ordenador. Imagen de archivo. - GOVERN DE LES ILLES BALEARS - Archivo

SEVILLA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, tanto estudiantes como trabajadores esperan estas fechas tan señaladas en Andalucía, no solo para disfrutar de las celebraciones, sino también para conocer qué días podrán disponer de descanso.

En el caso de los trabajadores, según el calendario laboral publicado por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y consultado por Europa Press, contarán con dos días festivos: Jueves Santo, 2 de abril, y Viernes Santo, 3 de abril. De este modo, podrán disfrutar de un puente de cuatro días, desde el jueves hasta el domingo.

Por su parte, los alumnos andaluces tendrán su tradicional periodo vacacional de Semana Santa, que comenzará el sábado 28 de marzo y se prolongará hasta el Domingo de Resurrección, 5 de abril. Las clases se reanudarán el lunes 6 de abril, según recoge el calendario de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, también consultado por esta agencia.