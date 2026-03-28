El Seminario Julio Anguita Parrado abordará en Córdoba la labor informativa en contextos de guerra y censura

Cartel del Seminario Permanente de Periodismo en Zona de Conflictos Julio Anguita Parrado. - UCO

CÓRDOBA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos de la Universidad de Córdoba (UCO) organiza una nueva edición del Seminario Permanente de Periodismo en Zona de Conflictos Julio Anguita Parrado, que se celebrará del 7 al 10 de abril en la propia UCO y que contará con la participación de profesionales que informan desde contextos de guerra, censura y vulneración de derechos, aportando una mirada directa sobre los conflictos contemporáneos, tales como la situación en Irán, los desafíos del periodismo en Venezuela o las restricciones informativas en el Sáhara Occidental.

Según informa la Universidad de Córdoba en su web, consultada por Europa Press, este seminario cuenta con el patrocinio de la Diputación de Córdoba, así como con la colaboración de la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí, la Junta de Andalucía --a través de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional--, el Sindicato de Periodistas de Andalucía y Reporteros Sin Fronteras.

Así las cosas, el programa contará con la participación de la corresponsal Catalina Gómez Ángel, galardonada con el XIX Premio Internacional de Periodismo Julio Anguita Parrado; la periodista de investigación venezolana Ronna Rísquez; el periodista saharaui Ahmed Ettanji, y la fotoperiodista Sandra Balsells. Junto a ellos, el fotógrafo Gervasio Sánchez protagoniza la edición con la exposición 'Vida', comisariada por el crítico de arte Gerardo Mosquera y que se exhibe en el Centro de Arte Contemporáneo Rafael Botí.

Las actividades abiertas al público --conferencias y mesas redondas-- se celebrarán en el Edificio Pedro López de Alba, sede principal del seminario. El programa se completa con encuentros en institutos y con la exposición 'Vida', de Gervasio Sánchez, como eje central de esta edición.

El seminario arrancará el martes 7 de abril coincidiendo con la entrega del XIX Premio Internacional de Periodismo Julio Anguita Parrado a la corresponsal Catalina Gómez Ángel, distinguida por su trayectoria internacional y por su labor informativa en contextos de conflicto.

Residente en Teherán (Irán), la periodista ofrecerá a las 19,30 horas la conferencia 'Las guerras ya no necesitan de los periodistas', en la que compartirá su experiencia cubriendo la actualidad desde Irán, en un escenario marcado por las restricciones informativas y la complejidad geopolítica.

Previamente, la jornada inaugural comenzará a las 18,00 horas con la intervención de la periodista de investigación venezolana Ronna Rísquez, especializada en crimen organizado y violencia estructural en América Latina, que abordará en su conferencia 'Las batallas del periodismo' los desafíos del oficio en entornos de alta presión y riesgo.

El miércoles 8 de abril estará dedicado al fotoperiodismo como herramienta de interpretación y memoria. La fotoperiodista Sandra Balsells, referente del fotoperiodismo documental con una amplia trayectoria en conflictos internacionales, analizará a las 18,00 horas el papel de la imagen en la comprensión de la realidad contemporánea en su conferencia 'Fotoperiodismo en un mundo convulso'.

La jornada se completará a las 19,30 horas con la mesa redonda "Vida, una visión peculiar sobre la guerra", en la que el fotógrafo Gervasio Sánchez --especializado en la cobertura de conflictos armados y sus consecuencias humanas-- dialogará con el comisario Gerardo Mosquera, crítico de arte y ensayista, sobre el valor del testimonio visual y su capacidad para construir relato y conciencia.

El jueves 9 de abril, el seminario pondrá el foco en el Sáhara Occidental con la intervención del periodista saharaui Ahmed Ettanji, presidente del colectivo Equipe Media, que ofrecerá a las 19,00 horas la conferencia 'Sáhara Occidental: derechos humanos y periodismo', en la que abordará las dificultades para ejercer el periodismo en un territorio con severas restricciones a la libertad de prensa y el acceso a la información.

EXPOSICIÓN EN EL CENTRO BOTÍ

La exposición 'Vida', de Gervasio Sánchez, eje central de esta edición, cerrará el programa del seminario con su inauguración el viernes 10 de abril a las 20,00 horas en el Centro de Arte Contemporáneo Rafael Botí, donde podrá visitarse hasta el 14 de junio. La muestra reúne 68 fotografías realizadas a lo largo de décadas en distintos escenarios de guerra y posguerra.

Así, a través de un recorrido que prescinde de divisiones geográficas o temáticas, las imágenes dialogan entre sí para ofrecer una mirada compleja sobre las consecuencias de la violencia: las ruinas, la infancia en la guerra, los desplazamientos forzados y la capacidad de resistencia. Comisariada por Gerardo Mosquera, la exposición sitúa la fotografía no solo como documento, sino como herramienta crítica que interpela al espectador sobre la memoria, la responsabilidad y la dignidad de las víctimas.

El seminario mantiene su vocación pedagógica con una programación específica en centros de secundaria. Durante la semana, los participantes compartirán sus experiencias con el alumnado, acercando el periodismo de conflicto desde una perspectiva crítica y comprometida.

PREMIO INTERNACIONAL DE PERIODISMO JULIO ANGUITA PARRADO

Este seminario se celebra en el marco del Premio Internacional de Periodismo Julio Anguita Parrado, creado en 2007 por el Sindicato de Periodistas de Andalucía para reconocer la labor informativa en defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos.

Por su parte, la Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos de la Universidad de Córdoba fue creada en 2006 dentro del programa Unitwin de la Unesco para promover la cooperación internacional y el intercambio académico en torno al análisis de conflictos y la cultura de la paz. Desde entonces, actúa como espacio de formación, reflexión e investigación en el ámbito universitario y social.