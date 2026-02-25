Sentido en una treintena de localidades un seísmo de magnitud 3.3 y epicentro en Jayena (Granada)

Terremoto con epicentro en Jayena y sentido en numerosas localidades de Granada. - INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

GRANADA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un terremoto de magnitud 3.3 y con epicentro en Jayena (Granada) ha sido sentido en la mañana de este miércoles en Granada capital y buena parte del área metropolitana, sin que haya constancia de daños materiales o personales.

El seísmo se ha producido sobre las 11,12 horas y a escasa profundidad, lo que ha propiciado que haya sido sentido en una treintena de localidades, según detalla la página web del Instituto Geográfico Nacional, consultada por Europa Press.

El terremoto se ha sentido especialmente en el área metropolitana, pero también en otros puntos como Almuñécar y el Valle de Lecrín.

Fuentes del 112 han señalado a Europa Press que, hasta las 12,00 horas, solo se había recibido una llamada ciudadana por este fenómeno sin que consten daños materiales o personales.