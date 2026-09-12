Sierra Nevada impulsa la segunda fase de su plan director para mejorar el dominio esquiable y sus conexiones

Archivo - La estación de esquí de Sierra Nevada. Archivo. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cetursa Sierra Nevada ha sacado a licitación la contratación de servicios especializados de asesoramiento relativos a la segunda fase de su Plan Director con el objetivo de definir las futuras actuaciones estratégicas en el dominio esquiable y sus conexiones con el ámbito urbano de la estación.

En particular, los trabajos deberán desarrollar propuestas para la mejora de la zona de principiantes de Borreguiles y la posibilidad de establecer una nueva zona de principiantes y de actividades en Loma de Dílar, incorporando propuestas para la implantación de un modelo de aprendizaje basado en el terreno ('Terrain Based Learning').

También se quiere abordar la implantación de nuevas zonas de hostelería, aseos y áreas de servicio para los distintos perfiles de clientes, con especial atención a las personas con discapacidad, según se desprende de los pliegos del contrato, consultados por Europa Press.

La modernización de remontes estratégicos y el estudio de nuevas conexiones es otro de los puntos destacados en esta nueva etapa. Dentro de este ámbito se analizará la conveniencia, o no, de incorporar algún nuevo telesilla en la zona de Borreguiles o de sustituir el telesilla Borreguiles de pinza fija por uno desembragable para reducir las colas.

Los trabajos incorporarán igualmente la elaboración de un estudio conceptual de conexión entre los sectores del telesilla Virgen de las Nieves, la zona de Borreguiles y la pista del Águila, analizando distintas alternativas que permitan mejorar la funcionalidad, accesibilidad y continuidad del dominio esquiable.

Cetursa también quiere contar con un estudio de alternativas para la conexión entre Loma de Dílar y Laguna, analizando hasta tres soluciones conceptuales que permitan mejorar la conectividad entre ambos sectores. Las alternativas deberán valorar, además, la seguridad, la evacuación, el mantenimiento, las necesidades de nieve producida y el funcionamiento de la conexión en condiciones reales de explotación.

De los pliegos también se desprende que la adjudicataria deberá desarrollar los estudios y diseños conceptuales necesarios para la definición de la futura conexión entre Pradollano y el dominio esquiable mediante el remonte Parador, entre otras cuestiones. La contratación de estos servicios de asesoramiento ha salido a licitación por algo más de 121.000 euros y la duración del contrato tiene un plazo de ejecución inicial de doce meses.