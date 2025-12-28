Siguen las diligencias por supuestas escuchas en Láchar (Granada) con la exalcaldesa de IU investigada

Archivo - Ayuntamiento de Láchar, en una imagen de archivo - IU - Archivo

GRANADA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Santa Fe (Granada) mantiene abierta una investigación por unas escuchas "ilegales" grabadas en las instalaciones municipales de Láchar denunciada por el anterior regidor de este municipio de la Vega, Pedro Sánchez, del PSOE, y en la que está investigada su antecesora, María Nieves López, de IU.

Según ha sabido Europa Press en fuentes del caso, la única investigada en la causa pidió el sobreseimiento apuntando a que en los sobres en los que habrían llegado a distintos vecinos los audios, y que fueron sometidos a análisis de ADN, no fue hallado ningún material que pudiera apuntar a ella como supuesta autora del envío.

El 4 de diciembre de 2024 se tomaron declaraciones como testigos a la alcaldesa de Láchar, Elisabeth Barnes (IU), y a otros cargos de PSOE y PP en este municipio. La regidora apuntó que tuvo conocimiento de los audios a través de un grupo de mensajería privado de actividad política de su formación en el municipio, desde el que no se habrían difundido, y en el que procedieron a eliminarlos.

Los testigos fueron detallando a lo largo de la mañana cómo llegaron a ellos o supieron de estos archivos, cuyo contenido no es parte de la causa. La denuncia de Sánchez, alcalde en el primer año del actual mandato, después de que se difundieran a principios del pasado mayo estos audios en el municipio, de unos 3.800 habitantes, llevó a la investigación judicial de la exalcaldesa de IU, y a que esta coalición entablara conversaciones con el PP para una moción de censura, la investidura de Barnes y la conformación de un gobierno bipartito.

IU, tras dar su asamblea local el visto bueno a la moción de censura que desembocó en la investidura, dijo en referencia a los audios, en un escrito a la ciudadanía de Láchar, que el equipo de gobierno socialista habría hablado en ellos "sin tapujos de cometer presuntos delitos de prevaricación, cohecho, malversar fondos públicos, falsedad en documentos públicos, pidiendo a empleados públicos que falseen informes".

En el ámbito judicial, las fuentes consultadas por Europa Press detallaron que la ronda de declaraciones por esta investigación incluyó en calidad de perjudicadas a personal de Secretaría-Intervención y de Igualdad del Ayuntamiento de Láchar cuyas voces habrían sido grabadas en los audios investigados. Se ratificaron, reconociendo las audiciones, pero no reclaman.

Entre los testigos estaban citados también un vecino que habría visto a López --que fue llamada a declarar en junio de 2024 como investigada, acogiéndose a su derecho a no declarar en tanto la causa fue declarada secreta en un primer momento-- en Correos, una funcionaria de esta empresa pública y un empresario que recibió los audios difundidos.

También declaró en calidad de perjudicado el exalcalde Pedro Sánchez, quien ratificó su denuncia por presuntas grabaciones irregulares en su despacho desde que comenzara su mandato. Según explicó en su día en rueda de prensa, supo de la existencia de estos audios a raíz de que López supuestamente los difundiera en un grupo de WhatsApp en el cual había muchos vecinos del municipio.

Todo ello propició que la Guardia Civil abriera una investigación para esclarecer el asunto que incluyó una inspección en el propio consistorio en busca de posibles micrófonos ocultos que no se encontraron.

La exregidora, que también advirtió de que su móvil había sido intervenido sin autorización judicial, negó en todo momento haber grabado estos audios, los cuales le habrían llegado por correo ordinario a su casa y a la de otros vecinos, según las declaraciones que hizo ante los medios de comunicación.