Silvia Escolano gana el Certamen Literario 'Cartas a Federico' del Patronato Lorca

Certamen Literario 'Cartas a Federico'. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Lorca de la Diputación de Granada ha hecho público el fallo del primer Certamen Literario 'Cartas a Federico', cuya ganadora es Silvia Escolano, autora de la carta seleccionada por un jurado de reconocido prestigio en el ámbito cultural. La iniciativa, presentada el pasado mes de abril, nació con el objetivo de "fomentar la divulgación y difusión de la figura y la obra del poeta granadino universal a través de cartas manuscritas dirigidas a Federico García Lorca".

Según ha precisado la institución provincial en una nota, la primera edición del certamen ha registrado una notable participación, con un total de 800 cartas recibidas entre el 1 de mayo y el 30 de junio de 2026. Los trabajos proceden mayoritariamente de España, con representación de todas las comunidades autónomas, aunque también se han recibido cartas de Portugal, Italia, Francia, Alemania, Bulgaria, Reino Unido, Andorra y Estados Unidos, así como de Argentina, Chile, Puerto Rico, Uruguay, México, Perú, Colombia y Nicaragua.

Por su parte, el director del Patronato Lorca, Juan Castilla, ha destacado la "satisfacción" de la institución por la acogida de esta primera convocatoria y su alcance internacional. "La respuesta que hemos recibido demuestra que Federico García Lorca continúa despertando interés y emoción en personas de distintas generaciones y procedencias. Estas 800 cartas nos permiten comprobar que su figura y su obra siguen vivas y que la escritura es una vía privilegiada para mantener abierto el diálogo con el poeta. Desde el Patronato Lorca queremos dar continuidad a esta iniciativa y consolidarla con nuevas convocatorias en los próximos años", ha señalado.

El jurado encargado de valorar las obras ha estado presidido por la poeta Ángeles Mora y ha contado con los escritores Espido Freire, Ignacio Martínez de Pisón y Andrés Neuman como vocales. Juan Castilla ha ejercido como secretario, con voz, pero sin voto. Tras la deliberación, el jurado ha seleccionado la carta de Silvia Escolano como ganadora de esta primera edición, cuyo fallo se hace público durante el último cuatrimestre de 2026, tal y como establecían las bases del certamen.

La autora recibirá un premio en metálico de 3.500 euros y su carta será publicada por el Patronato Lorca, de acuerdo con las condiciones anunciadas en la convocatoria. Además, el certamen ha contado con la colaboración de Correos, que "ha contribuido a su difusión mediante un montaje expositivo instalado en las oficinas principales de ocho capitales de provincia españolas".