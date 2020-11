Sindicato de estudiantes pide "paralizar" clases presenciales por Covid y un plan de rescate para volver "con seguridad"

SEVILLA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Estudiantes de Andalucía pide que "se paralicen de forma inmediata" las clases presenciales en todos los niveles educativos y que se ponga en marcha un plan de rescate a la educación pública, tanto por parte del Gobierno central como de la Junta de Andalucía, que "haga que en pocas semanas podamos acudir a las aulas en condiciones de seguridad".

"Lo que está haciendo la Junta de paralizar las clases presenciales en la universidad es exactamente lo mismo que ya denunciamos que ocurría en marzo, en abril, en mayo, y que dejó a decenas de miles estudiantes sin poder continuar con las clases", porque "lo mismo que ocurrió en los meses pasados de que no tenían medios para poder estudiar, no tenían garantizada la conexión wifi, es lo que volverá a ocurrir ahora".

Así se ha pronunciado en declaraciones a Europa Press la secretaria general del Sindicato de Estudiantes de Andalucía, Ainoa Murcia, quien señala que "llevaban tiempo avisando de que o se tomaban medidas o se iba a dar esta situación de forma inevitable", ya que "no se han puesto medios para frenar la extensión y ahora vemos cuales son las consecuencias".

Además, Murcia ha denunciado que se paralicen las clases presenciales en la universidad pero los alumnos de institutos y colegios "sigan hacinados en aulas de más de 30 o 35 personas, con lo que es imposible paralizar la extensión del virus".

Ha afeado que "se criminalice" a la juventud, "planteando que somos los culpables de los contagios", cuando "la única forma real de que esto no se siga extendiendo es paralizar por completo las clases presenciales y poner en marcha un plan de rescate para la escuela pública tanto por parte de la Junta como del Gobierno central, que supone inevitablemente una inversión masiva de dinero público para la contratación de profesorado, para filtros de aire en las aulas, para el desdoble de clases, para la ampliación de espacios que hagan que las ratios puedan bajar, es decir, todo lo que llevamos reivindicando desde marzo".

"Volver a las clases 'on line' sin que haya una inversión, un reparto de dispositivos digitales, sin que se garantice la wifi gratuita para quien no se la pueda permitir no es una solución", por tanto, "pedimos que se paralicen de forma inmediata todas las clases para que se ponga en marcha un plan de rescate a la educación pública que haga que en pocas semanas podamos acudir a clases presenciales en condiciones de seguridad", ha concluido Murcia.