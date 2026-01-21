El Sindicato Médico Andaluz de Córdoba exige un protocolo de desconexión digital "efectivo"

Archivo - Imagen de recurso. - UPF - Archivo

El Sindicato Médico Andaluz de Córdoba ha participado este miércoles en una reunión entre los delegados de Prevención de Riesgos Laborales y la Gerencia de los Distritos de Atención Primaria Córdoba y Guadalquivir, convocada en el marco de la negociación de un protocolo de desconexión digital para los profesionales sanitarios, un protocolo que han exigido que sea "efectivo", pues la propuesta de la Gerencia tiene "graves carencias".

Tal y como ha indicado el sindicato en una nota, esta reunión es "consecuencia directa de una denuncia interpuesta por el Sindicato Médico de Córdoba ante la Inspección de Trabajo, tras constatar prácticas reiteradas que vulneran el derecho al descanso de los profesionales y suponen un riesgo psicosocial, especialmente en el ámbito de las urgencias y la atención continuada".

Durante el encuentro y tras un análisis posterior, el Sindicato Médico ha identificado que la propuesta de protocolo presentada por la Gerencia "contiene numerosos puntos frágiles, que de facto seguirían permitiendo la vulneración del derecho a la desconexión digital", así como "situaciones de disponibilidad profesional encubierta que podrían constituir un fraude de ley".

En particular, el Sindicato Médico ha advertido que la propuesta de la Gerencia "mantiene conceptos imprecisos que permiten justificar contactos fuera de jornada por supuestas 'necesidades del servicio'" y, además, "no elimina los mecanismos informales de localización de profesionales en su tiempo de descanso".

Igualmente, el sindicato señala que lo que propone la Gerencia "traslada la carga organizativa al profesional, en lugar de asumirla como una responsabilidad exclusiva de la organización", y "permite, en la práctica, situaciones asimilables a guardias localizadas no reguladas ni reconocidas".

Ante esta situación, el Sindicato Médico de Córdoba ya ha hecho llegar a la Gerencia "no solo las correspondientes alegaciones, sino también una propuesta propia para el desarrollo de un protocolo de desconexión digital, jurídicamente fundamentada y alineada con la normativa estatal y europea sobre tiempo de trabajo, descanso y salud laboral".

Entre las principales exigencias del Sindicato Médico se encuentran "el reconocimiento efectivo del derecho a no recibir ni atender comunicaciones laborales fuera del horario de trabajo" y "la regulación estricta y excepcional de cualquier situación de disponibilidad, que deberá ser siempre formalizada, previamente conocida y pactada y que haga compatibles dos derechos fundamentales: el de la población a ser atendida por servicios de urgencias y emergencias de calidad y el de los profesionales al descanso y la conciliación familiar".

Igualmente, reclaman "la implantación de sistemas organizados y planificados para la cobertura de incidencias, de hecho, es una garantía para la propia población, evitando que queden puestos sin cubrir", así como, por último, "la eliminación del uso aplicaciones de mensajería privada como herramientas ordinarias de gestión".

El Sindicato Médico de Córdoba ha subrayado que este proceso "tendrá repercusión más allá del ámbito provincial, ya que la actuación de la Inspección de Trabajo y la negociación de protocolos de desconexión digital acabará afectando a otras gerencias y provincias de Andalucía, sentando un precedente relevante para el conjunto del sistema sanitario público".

Finalmente, el sindicato ha remarcado q"ue la desconexión digital no es un privilegio, sino un derecho legalmente reconocido y una medida esencial de prevención de riesgos laborales, especialmente en colectivos sometidos a elevada carga asistencial y responsabilidad clínica".