El Sindicato Médico Andaluz critica el "debate estéril y demagógico" entre Gobierno y Junta sobre el papel de los MIR

SEVILLA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha criticado el "debate estéril y demagógico" propiciado entre el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Salud centrado en el papel de los Médicos Internos Residentes (MIR), que "parece más dirigido a desgastar al rival político y a ocultar las raíces del problema que a solucionarlo", a cuenta de "la grave crisis" que "vivirá este verano la medicina de Atención Primaria".

En una nota de prensa, el SMA ha afeado a la Consejería que "insista en presentar las ofertas a los MIR de último año como la solución" para resolver el mayor déficit de plantilla en verano, una medida que, aseguran desde el sindicato, resultará "inútil". Asimismo, han recordado que "los malos resultados de las ofertas realizadas otros años a médicos que habían terminado la especialidad permiten anticipar un fracaso de este plan, más aún cuando el SAS se niega a incentivar a los MIR que acepten las ofertas".

Al respecto, el sindicato médico ha trasladado que "rechazará cualquier propuesta a los MIR que no parta del respeto a la legalidad, la voluntariedad y la incentivación del trabajo extra". Además, ha apostillado que, en cualquier caso, incluso en el "supuesto" de que hubiera MIR que aceptasen reforzar los centros más deficitarios, "lo harían a costa de salir de sus centros de origen, donde con toda seguridad cuentan con ellos para el verano".

Según el SMA, "el problema al que nos enfrentamos no tiene relación alguna con los MIR", sino que tiene su origen "en la progresiva y profunda reducción de la plantilla de médicos de Atención Primaria que vive Andalucía", y ha reprochado que las jubilaciones "no son reemplazadas por nuevos especialistas porque el SAS se niega a mejorar sus condiciones laborales y retributivas". "La mejor prueba del abandono del que es víctima este colectivo es que el SAS firmó un Pacto de Mejora de la Atención Primaria del que dejó fuera al Sindicato Médico Andaluz", ha reseñado.

Ahora, señalan desde el sindicato, "ante el inminente colapso", el SAS "reprocha al Ministerio de Sanidad que no haya creado más plazas MIR de Medicina de Familia (y una vez más olvida a los pediatras de atención primaria) y que no autoriza que los MIR de último año refuercen las plantillas deficitarias". Sin embargo, "ninguna de estas medidas servirá para nada si el SAS no reconoce que ha cometido un gravísimo error estratégico al renunciar a incentivar a los médicos de Atención Primaria y al derrochar el presupuesto en costosísimos planes alternativos fracasados, como la consulta de acogida", defienden.

El SMA ha indicado, por otra parte, que la ministra de Sanidad, Mónica García, cuenta con su apoyo en la "oposición" a convertir a los MIR en "mano de obra barata", pero ha pedido a García que, si "tan convencida está de las bondades del sistema MIR, confiamos en que mejore sus retribuciones a nivel nacional y promueva medidas que impidan de manera efectiva su explotación laboral todo el año, no solo en verano".

En resumen, el sindicato ha lamentado que la ministra y la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, "parecen más interesadas en culpar a la otra parte que en buscar soluciones a un problema del que son responsables solidarias".

"Si de verdad están preocupadas por la medicina de Atención Primaria, deberían abandonar esta polémica estéril y demagógica y ponerse a trabajar desde hoy mismo para mejorar las condiciones de los médicos de Atención Primaria. Este verano está perdido, pero quizás estemos a tiempo de salvar el próximo", han solicitado.

No obstante, "es difícil no caer en la desesperanza cuando ni siquiera la llegada de una crisis que llevamos años anunciando hace reaccionar a nuestros políticos. Un verano más, esta vez de forma particularmente acusada, los andaluces volverán a ser víctimas de su inoperancia", ha concluido el SMA.