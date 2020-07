Sindicato Médico califica de buena noticia las medidas de la mesa sectorial de Salud y celebra el fin de la exclusividad

SEVILLA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha calificado de buena noticia las medidas anunciadas en la mesa sectorial de Salud en donde los responsables autonómicos del ramo han puesto sobre la mesa un paquete de medidas concretas que, "por primera vez en muchos años de maltrato a nuestro colectivo, representan una buena noticia".

"El mismo día en que publicamos los resultados de una encuesta que pone de manifiesto la decepción de los facultativos por la falta de mejoras retributivas y laborales, el anuncio de la Consejería de Salud en mesa sectorial parece ser que supone un esfuerzo por reparar la lamentable situación, profundamente injusta, a la que años de desdén por parte del Gobierno andaluz nos había conducido", han dicho desde el SMA.

Los representantes de los médicos andaluces han dicho que la Consejería del ramo ha anunciado el fin de la discriminación de la exclusiva. "Después de años de injusticia, todos los facultativos percibirán íntegro, a partir del mes de septiembre, el complemento específico", han subrayado desde el sindicato que añade que "el mismo trabajo, por fin, merecerá la misma retribución".

El SAS ha anunciado que a partir del 1 de julio se aplicará el segundo tramo de la subida de la hora de guardia. La cuantía será, como en el primer tramo, de dos euros por hora de guardia. También ha anunciado que a partir del mes de agosto se regularizará la retribución del personal interino, que arrastraba desde hace años un retraso de un mes en la percepción de sus nóminas.

El Sindicato Médico Andaluz ha explicado que, "como medidas puntuales el SAS ha anunciado una paga extra por valor de tres veces el 20 por ciento sueldo base, incluyendo el prorrateo de las pagas extra que, en el caso de los facultativos, supondría cobrar algo más de 790 euros brutos". "También se concederán cuatro días de vacaciones adicionales a todos los trabajadores, medidas que se aplicarían de forma proporcional a quienes tuviesen contratos que no abarcasen el periodo total de la pandemia, remitiendo a la mesa sectorial la negociación de estos detalles", han explicado desde el SMA. Esta medida será de aplicación también al personal de las Agencias Públicas.

Los representantes de los facultativos han dicho que "hay que celebrar que, por primera vez en muchos años, avancemos hacia el fin del maltrato al colectivo de los facultativos". "Valoramos muy positivamente el esfuerzo presupuestario y la valentía política que ha demostrado este Gobierno", sin embargo, "tenemos que lamentar que una parte importante de nuestras reivindicaciones queden pendientes", han subrayado desde el SMA.

"No podemos renunciar a la mejora de la Atención Primaria, lo que incluye la aplicación de la continuidad asistencial en este ámbito. No podemos olvidar que una parte importante de nuestro colectivo, el cuerpo A4, no cobra la carrera profesional y que el procedimiento para acceder a esta es más complejo en Andalucía que en el resto de las comunidades autónomas", han subrayado.

Asimismo, el Sindicato Médico ha incidido en que "tampoco se puede ignorar que la equiparación salarial debe ser aplicada también a las percepciones fijas, lo que requiere como primer paso que el CRP pase cuanto antes a masa salarial fija". "El SMA no renunciará al logro de estas mejoras a lo largo de lo que queda de legislatura", han matizado.

Por otro lado, el Sindicato Médico Andaluz ha incidido en que "todas las organizaciones sindicales, a excepción de la nuestra, han lamentado el fin de la discriminación de la exclusiva. Sin embargo, la importancia de esta medida no depende del número de compañeros a los que afecta, de hecho, solo una minoría de facultativos se verá beneficiada por ella; 2.400 de un total de 17.000 facultativos".

"La importancia de acabar con este agravio tiene que ver con la terrible injusticia, justificable únicamente sobre la base de prejuicios ideológicos, a la que estaban sometidos una parte de nuestros compañeros". "Solo podemos celebrar vivamente la equiparación salarial de todos los facultativos andaluces, demasiado tiempo demorada", han concluido.