El Sindicato Médico critica el "menosprecio" de la Junta y advierte que la sanidad andaluza "no tiene futuro sin ellos"

SEVILLA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico Andaluz ha advertido que "no se puede poner fin a las esperas interminables para conseguir cita en el médico de familia ni cubrir las plazas MIR si no se mejoran sus condiciones retributivas y laborales". "La base de la Atención primaria son sus médicos, la sanidad no tiene futuro sin ellos", ha apostillado.

En esta línea, El SMA ha apuntado que los sindicatos firmantes del Pacto para la Mejora de la Atención Primaria han anunciado movilizaciones por "el incumplimiento" de lo pactado con el Servicio Andaluz de Salud (SAS). "El SMA se negó a firmar este pacto lleno de medidas grandilocuentes pero que dejaba sin mejora retributiva a los médicos de primaria", ha recordado.

Así, desde la organización sindical han recalcado que los sindicatos firmantes y el SAS "tienen mesas de seguimiento en las que el SMA quedó excluido", algo "de dudosa legalidad". "Es delirante que los sindicatos y el SAS se sienten a discutir los problemas de la atención primaria al margen de los médicos".

"El Gobierno de la Junta se está dejando arrastrar hacia el desastre por una Consejería de Salud que menosprecia a los médicos. No sabemos qué más pruebas necesita para actuar", ha concluido.