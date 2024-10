Sindicatos amenazan con una huelga en Amaya si el próximo presupuesto andaluz no recoge el complemento de antigüedad

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las secciones sindicales de UGT, CCOO, UITA y CSIF han advertido este miércoles de que, si la presentación oficial de los presupuestos andaluces en el Parlamento regional, prevista para el próximo 28 de octubre, no incluye una partida correspondiente para el abono del complemento de antigüedad para los trabajadores de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya), se activará una huelga para el 28 de noviembre.

Estos sindicatos han expresado su preocupación ante la "falta de noticias concretas" respecto a la inclusión de una partida presupuestaria destinada a abonar ese complemento, y señalan que, aunque desde la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta sigue en pie el compromiso de recuperar dicho complemento, "la falta de avances tangibles ha generado inquietud" entre las organizaciones.

En un comunicado conjunto difundido por UGT, ponen de relieve que el complemento de antigüedad ha sido motivo de "una larga y compleja" negociación con la Junta de Andalucía que ha durado "cerca de dos años". Así, recuerdan que durante este tiempo, las secciones sindicales "se vieron en la necesidad" de convocar varias movilizaciones y realizar un encierro de casi una semana "para lograr avances en las negociaciones" y que, finalmente, se alcanzó un acuerdo con la Junta que fue remitido a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos a través del Comité Intercentros en julio pasado.

Este acuerdo, señalan, establece una recuperación progresiva del complemento de antigüedad, que culminaría en el abono del 100% de la antigüedad en el año 2028. Según lo pactado, explican estos sindicatos, en los presupuestos de 2025 debería incluirse la partida correspondiente al primer tramo de recuperación, que asciende a 2.800.000 euros y representa el 20% del total del complemento de antigüedad. "Sin embargo, a pesar de que ha pasado tiempo suficiente desde la presentación del acuerdo en julio, las secciones sindicales manifiestan que, hasta la fecha, no han recibido confirmación de que esta partida esté incluida en los presupuestos que la Junta de Andalucía debe presentar el próximo 28 de octubre", han afirmado.

A pesar de las "múltiples consultas" realizadas por las secciones sindicales de UGT, CCOO, UITA y CSIF al respecto, estos critican que lo único que han obtenido como respuesta por parte de la administración andaluza es que "se sigue trabajando en los presupuestos", pero no se ha ofrecido ninguna garantía de que la partida presupuestaria destinada a la antigüedad vaya a ser incluida.

Ante esta "falta de certezas" denunciada por los sindicatos, consideran que "no tienen más opción" que retomar las movilizaciones. En este sentido, han optado por realizar una convocatoria de huelga, una decisión que "no ha sido tomada a la ligera", ya que "son conscientes del esfuerzo adicional que se le está pidiendo a la plantilla de trabajadores". Sin embargo, después de todas las acciones que ya se han llevado a cabo en el transcurso de estos dos años, estiman que "no queda otra opción".

Además de la convocatoria de huelga, han anunciado que llevarán a cabo una serie de acciones informativas. Estas acciones, tienen como objetivo no solo informar a los trabajadores, sino también preparar el terreno para las acciones que serán necesarias en caso de que la Junta no incluya la partida presupuestaria en las cuentas para 2025.

DESCONVOCATORIA DE LA MESA DE NEGOCIACIÓN

Los sindicatos han criticado en este marco la desconvocatoria de la Mesa de Negociación para "la recuperación de la antigüedad" del personal de Amaya. Han señalado a la Administración autonómica que los compromisos adquiridos en el acuerdo del 4 de septiembre de 2023 "son firmes" y que para su cumplimiento es "imprescindible la convocatoria inmediata de la Mesa de Negociación".

En dicha fecha, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, "se comprometió" a la recuperación de la antigüedad para los trabajadores de Amaya, han reprochado las organizaciones. "Manifestamos nuestra profunda disconformidad y sorpresa por la cancelación de la reunión prevista el 19 de enero y no comprendemos ni compartimos los argumentos esgrimidos para ello", han trasladado.

Los sindicatos han explicado que "la anulación fue excusada en la presentación de una propuesta tachada como incoherente de otra organización sindical. La decisión adoptada se considera por esta parte como una falta de respeto tanto hacia los propios trabajadores como al resto de representantes que conformamos la Mesa de Negociación, y destacamos que existe una interlocución totalmente válida y mayoritaria para continuar con las negociaciones y avanzar en la recuperación del complemento. La falta de claridad respecto a la desconvocatoria de la reunión nos preocupa y lo consideramos como un obstáculo para avanzar hacia una solución satisfactoria".

Desde las secciones sindicales de estas organizaciones se considera esencial que desde la consejería liderada por Sanz se vele "por el cumplimiento de los acuerdos adoptados" en las reuniones previas y sus actos "vayan en consecuencia con el compromiso público adoptado por el propio consejero en el pasado mes de septiembre, se avance sobre propuestas concretas y se llegue a un acuerdo económico sin más demora".

Asimismo, han instado a la Administración a retomar las negociaciones "de buena fe", reconociendo la importancia de "una comunicación abierta y constructiva". "Hacemos una llamada al diálogo y al avance en los compromisos que garanticen el cumplimiento de la demanda histórica de los trabajadores de la Agencia Pública, reservándonos el derecho a realizar las acciones necesarias en caso de que la Administración no retome la negociación", han trasladado.

Las organizaciones sindicales han dejado claro que "la recuperación de la antigüedad no es solo una demanda justa, sino también un pilar esencial para mantener la moral, la confianza y la estabilidad laboral de la plantilla y de la propia Agencia".