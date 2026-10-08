Sindicatos dan un ultimátum a la patronal del manipulado hortofrutícola de Almería y Granada y no descartan huelga

Archivo - Imagen de archivo de un almacén de manipulado hortofrutícola. - COEXPHAL - Archivo

GRANADA/ALMERÍA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las federaciones de Industria de los sindicatos CCOO y UGT han dado un utimátum a la patronal del manipulado hortofrutícola de las provincias de Almería y Granada y no descartan convocar una huelga general sectorial el próximo mes de diciembre ante el que consideran "bloqueo" de las negociaciones del convenio colectivo.

Así lo han dado a conocer en un comunicado conjunto en el que señalan que ambos sindicatos esperarán a las reuniones del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) y a las asambleas de delegados y delegadas antes de activar un calendario de movilizaciones.

Las direcciones de CCOO Industria de Andalucía y FICA UGT Andalucía han mantenido una reunión para analizar el bloqueo de la negociación colectiva en los convenios del manipulado y envasado hortofrutícola de Almería y Granada, una situación que ambas organizaciones consideran "insostenible ante la falta de avances por parte de las organizaciones empresariales".

En la reunión han participado los secretarios generales de ambas federaciones, José Hurtado, por CCOO Industria, y José Manuel Rodríguez, por FICA UGT, junto a los secretarios generales de los sindicatos provinciales de Almería y Granada.

Según señalan en la nota informativa, ambas organizaciones han acordado dar una última oportunidad a la negociación y esperar a las próximas fechas ya fijadas: la reunión con el CARL que tendrá lugar el 15 de octubre en Almería y la asamblea de delegadas y delegados del sector que se celebrará el 16 de octubre en Granada.

"A partir de estas dos citas, CCOO y UGT no descartan poner en marcha un calendario de movilizaciones que pueda desembocar en una huelga general sectorial del manipulado en las provincias de Almería y Granada durante el mes de diciembre si la patronal mantiene su actual posición", exponen.

"LAS CONDICIONES LABORALES SIGUEN BLOQUEADAS"

Las organizaciones sindicales señalan que la situación de la negociación resulta "especialmente difícil de entender" en un sector que atraviesa una etapa de récord en ventas y exportaciones, "mientras las personas trabajadoras continúan soportando jornadas extensas y unos salarios que, en buena parte de las categorías, se encuentran vinculados al Salario Mínimo Interprofesional".

Detallan que en Almería, esta situación quedó patente en la asamblea celebrada el pasado 2 de octubre por CCOO y UGT con los delegados del manipulado. Los sindicatos pusieron entonces sobre la mesa datos como una jornada máxima anual de 1.826 horas y salarios ajustados al SMI, "mientras la patronal mantiene sus pretensiones de obtener mayor flexibilidad en la organización del trabajo sin ofrecer contrapartidas suficientes a las plantillas".

"Además, el contexto económico continúa siendo especialmente exigente para las familias trabajadoras, con una inflación que se sitúa actualmente en el 4,9%, lo que hace aún más necesario que la negociación colectiva permita recuperar poder adquisitivo y mejorar las condiciones laborales", aseguran.

"No podemos firmar un convenio que empeore el Estatuto de los Trabajadores. Estamos ante uno de los peores convenios del sector en Andalucía y no vamos a aceptar que las personas trabajadoras tengan que asumir nuevas cargas mientras el sector sigue batiendo récords", ha señalado el secretario general de CCOO Industria de Andalucía, José Hurtado.

Además ha dicho que la reivindicación sindical no pretende poner en riesgo la actividad de las empresas, sino garantizar que la riqueza y el crecimiento del sector tengan también un reflejo en las condiciones de quienes trabajan diariamente en los almacenes de manipulado.

Por su parte, el secretario general de FICA UGT Andalucía, José Manuel Rodríguez, ha advertido de que la paciencia de las plantillas y de las organizaciones sindicales tiene un límite y ha reclamado a la patronal que aproveche las próximas semanas para desbloquear la negociación.

"La patronal todavía está a tiempo de evitar el conflicto, pero para ello tiene que entender que no puede pedir más flexibilidad y disponibilidad a las plantillas sin poner encima de la mesa mejoras reales para las personas trabajadoras", ha expuesto.

Rodríguez ha defendido que el diálogo sigue siendo la vía preferente, pero ha dejado claro que, si las organizaciones empresariales no modifican su posición, CCOO y UGT estarán preparadas para adoptar las medidas necesarias.