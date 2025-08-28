Los sindicatos se manifiestan este martes en apoyo a las movilizaciones de Marea Blanca para defender la sanidad pública

SEVILLA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -
Los sindicatos Satse, CSIF, CCOO y UGT vuelven a las protestas el próximo martes, 2 de septiembre, ante la oficina del censo electoral de Sevilla, donde se manifestarán junto a la Coordinadora de Mareas Blancas de Andalucía en defensa del Sistema Sanitario Público.
Así lo han anunciado las entidades sindicales en una nota, donde han criticado también la falta de personal en los centros durante este verano, las "interminables" esperas para la atención de pacientes y la "descarada" apuesta del Gobierno de la Junta de Andalucía por la sanidad privada, unos factores que, a su juicio, "no hacen más que confirmar lo que se viene denunciando desde hace más de dos años".
"El deterioro de la sanidad pública es una política premeditada y coordinada por la Consejería de Salud, con el consentimiento expreso del presidente", han manifestado.
Según ha trasladado el presidente del sector de Sanidad de CSIF-A, Victorino Girela, este Gobierno y esta consejera "no están por la defensa de una sanidad pública de calidad como un derecho, ni por la defensa de sus profesionales, cuyas condiciones laborales y oportunidades de trabajo, cada vez peores, le obligan a salir fuera, dejándonos un sistema cada vez más débil".
Por otra parte, el secretario general de Satse Andalucía, José Sánchez, ha recriminado que este verano se ha vuelto a sufrir "el desastre sanitario" en Andalucía. Centros sin personal, pacientes esperando semanas para ser atendidos y una consejería y un gobierno andaluz que sigue regalando millones a la sanidad privada mientras abandona la pública".
"No podemos quedarnos de brazos cruzados ante una política premeditada que deteriora lo público y maltrata tanto a profesionales como a pacientes. Nuestro compromiso es claro, defender la sanidad pública, digna y de calidad", ha defendido Sánchez.
En este sentido, el secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO-A, Jesús Pelayo, ha advertido que la sanidad pública andaluza "está gravemente en peligro por unas nefastas políticas" llevadas a cabo por la Junta de Andalucía y encabezadas por Juan Moreno, aseverando que "ni apuesta ni invierte lo necesario por una sanidad pública".
Asimismo, los sindicatos han señalado que las Mareas Blancas presentarán "miles de firmas" en apoyo a una Proposición No de Ley en defensa de la sanidad pública, por lo que han expresado que "estarán a su lado para apoyarlos". "Comprometidos con los profesionales y con los usuarios, y denunciando a quienes parecen indiferentes al maltrato al que se somete a ambos colectivos", han expresado.
Finalmente, Satse, CSIF, CCOO y UGT han declarado que tienen "muy claro" que "debemos continuar con nuestras movilizaciones ante la falta de respuestas concretas y positivas por parte de la Consejería que permitan mejorar la sanidad pública".