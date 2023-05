Sindicatos y SAS siguen la negociación este martes, víspera de otra huelga en primaria y con aviso de protestas el día 4

SEVILLA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CSIF, CCOO, UGT, SMA y Satse --presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad-- continúan este martes, 2 de mayo, la negociación con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en una nueva reunión de la mesa técnica sobre el pacto por la atención primaria, en la que el SAS se ha comprometido a presentar un nuevo documento que recoja las exigencias sobre este nivel asistencial tanto de los sindicatos como de la Administración andaluza.

Este encuentro se produce tras la reunión de más de ocho horas celebrada el pasado 10 de abril, en la que no se llegó a ningún acuerdo, y con la previsión de la cuarta jornada de huelga de 24 horas convocada por el Sindicato Médico Andaluz (SMA) para el miércoles 3 de mayo, que estará acompañada por una concentración ante la sede central del SAS en Sevilla. El 10 de mayo está previsto que la protesta se traslade a Granada.

Sobre lo que se espera de este nuevo encuentro, el secretario del Sector de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT Andalucía, Antonio Macías, asegura, en declaraciones a Europa Press, que "no espera nada", porque la administración "no ha movido ficha y no se ha reunido ni con UGT, ni con CCOO ni con CSIF".

"Es una absoluta dejadez, esto sigue exactamente igual", señala Macías, quien añade que "cree que están intentando alargar el tiempo para llegar a las elecciones". Por ello apunta que "si no hay ningún avance" en esta reunión seguirán con las concentraciones el jueves 4 de mayo, porque "no vamos a seguir esperando sin negociar, ya que por mucho que diga la consejera que estamos negociando, es mentira".

También desde CSIF aseguran que se movilizarán a partir del 4 de mayo "ni no hay avances" en la negociación, aunque un día después de la reunión del día 10 de abril desde el sindicato señalaron que confiaban en alcanzar un acuerdo con la Junta de Andalucía en la reunión del día 2 para mejorar la atención primaria.

De otro lado, el secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía, José-Pelayo Galindo, señala, en declaraciones a Europa Press, que acuden a la mesa "expectantes" porque la Administración sanitaria "ya debe presentar un documento donde recoja las propuestas sindicales para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y mejorar la calidad asistencial".

"El periodo de escucha ya ha finalizado y ahora toca remangarse y negociar seriamente, porque los plazos se están acabando", ha afirmado el dirigente sindical.

La última protesta convocada por CSIF, CCOO y UGT tuvo lugar el pasado 16 de marzo frente a los servicios centrales del SAS en Sevilla en defensa de la atención primaria y en contra de la orden de tarificación.