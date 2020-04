Sindicatos valoran la "flexibilidad" en el tercer trimestre y piden "criterios claros" sobre titulación

SEVILLA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos integrantes de la Mesa Sectorial de Educación, tras analizar el borrador de las instrucciones relativas a las medidas a adoptar en el tercer trimestre enviado por la Consejería de Educación y Deporte a la comunidad educativa para que haga sus aportaciones, valoran que "se apueste por una flexibilización" y que "la repetición de curso, como se establece ya en la normativa vigente, sea una medida extraordinaria", toda vez que piden fijar a nivel estatal unos "criterios claros" sobre titulación.

Así, el presidente del sindicato independiente ANPE-Andalucía, Francisco Padilla, valora, en declaraciones a Europa Press, que "se apueste por una flexibilización de las programaciones didácticas" en el tercer trimestre, de manera que "se pueda optar, dentro de la autonomía pedagógica de cada centro, bien por actividades de refuerzo y recuperación o bien por plantear un avance en actividades que estaban programadas para el tercer trimestre", para añadir que entienden que "se adapta a las necesidades pedagógicas de cada entorno.

En lo que se refiere a la evaluación, desde ANPE consideran "positivo" que "se programe una evaluación teniendo en cuenta los dos trimestres con clases presenciales y que el tercer trimestre sirva para realizar una evaluación en positivo, atendiendo a la recuperación de determinados contenidos y objetivos que no hayan quedado cubiertos en la primera y segunda evaluación".

Pero añaden desde el sindicato que se debe establecer a nivel estatal "unos criterios claros sobre la titulación de los alumnos y el número de asignaturas que sería necesario tener superadas para poder titular tanto en Secundaria como en Bachillerato".

Por su parte, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Diego Molina, afirma que "a pesar de las declaraciones discrepantes" con el Gobierno central, las instrucciones sobre evaluación que ha presentado la Consejería a la comunidad educativa "no discrepan en lo sustancial del acordado por el Gobierno central y por lo defendido por CCOO".

Así, destaca que "la repetición de curso, como se establece ya en la normativa vigente, es una medida extraordinaria, lo que no significa en ningún caso el aprobado general", y añade, en cualquier caso, "respetándose la autonomía y libertad en el ejercicio de la profesión docente y lo establecido en la normativa básica vigente".

Por su parte, FeSP UGT Andalucía valora el borrador en cuanto a que "recoge" lo manifestado por la organización en las distintas mesas sectoriales, "tanto en el ámbito de la enseñanza pública como de concertada, y que se basa en los principios de autonomía, flexibilidad y coordinación entre los equipos docentes, con el objetivo último y primordial de no perjudicar a ningún alumno, sobre todo a aquellos que no disponen de los medios necesarios para seguir con garantías el proceso de aprendizaje telemático".

También saluda que dicho documento recoja que se tienen que evaluar este periodo, aunque "lógicamente no sea determinante para decidir una evaluación final y, sobre todo, la promoción o no del alumnado, puesto que los docentes no están parados, sino que están trabajando vía telemática" y que los equipos docentes de los centros "alcancen el mayor grado de coordinación, tanto en la elaboración o modificación de objetivos, así como en el proceso de evaluación".

Por supuesto, UGT se muestra "totalmente de acuerdo" con prestar especial atención al alumnado que por una u otras circunstancias se encuentran en estos momentos en inferioridad de condiciones respecto al resto.

No obstante, el sindicato entiende que en caso de que este confinamiento se alargue hasta la finalización del curso, "va a ser muy complicado llevar a cabo toda esta coordinación, que ya de por sí es complicada presencialmente", así como "poder hacer llegar al alumnado con especiales dificultades material físico para trabajar, tal como recoge el borrador, puesto que esto conllevaría unas medidas sanitarias específicas y una coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Por este motivo, desde FeSP UGT Andalucía se manifiestan "totalmente en contra de que se permita cualquier tipo de difusión de material al alumnado o a sus familias, poniendo en riesgo la salud de cualquier miembro de la comunidad educativa".

UGT PIDE QUE SE ATIENDA A LA EVALUACIÓN EN SEPTIEMBRE

Apunta que tampoco "se hace referencia" en el borrador a la posible o no evaluación en septiembre, que "necesaria para este curso, puesto que se contempla la repetición como medida excepcional, fomentando la promoción como regla general", y considera "inadmisible" el "incremento" de burocratización del profesorado que puede derivarse de estas instrucciones.

Por último, desde UGT solicitan al Consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, que "intente que Andalucía forme parte de las comunidades que firmarán un acuerdo a nivel estatal que fije las bases de actuación de cara a final de curso". "Entendemos que sería bueno para Andalucía, y para todo el Estado, actuar de manera coordinada", manifiesta.