Sira Rego aplaude la decisión de eliminar el Premio Nacional de Tauromaquia en un país que "avanza en derechos"

SEVILLA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha respaldado este viernes la decisión del Ministerio de Cultura de Ernest Urtasun de eliminar el Premio Nacional de Tauromaquia. Una decisión que ha enmarcado en un país que "avanza en derechos" y con "una sensibilidad cada vez mayor en torno al maltrato animal". "Es una buena iniciativa y una declaración de intenciones", ha subrayado.

En una atención a medios en Sevilla capital para presentar su candidatura a coordinadora general de Izquierda Unida (IU), Rego ha defendido que es "importante que se den pasos" en esta materia aunque "siempre hay algunas resistencias", en alusión al anuncio hecho por el presidente de Castilla la Mancha, Emiliano García-Page, de instaurar un premio taurino en su comunidad.

"El Gobierno tiene claro cuál es su programa y su proyecto de ensanchar derechos. En eso estamos", ha sostenido la ministra de Juventud e Infancia. En el mismo acto, el que fuera delegado en el Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos ha confesado que "a mí me gustaban los toros y he asistido" a corridas. Sin embargo, "el esfuerzo de los animalistas y el esfuerzo pedagógico de la gente que ha dicho que la tauromaquia es tortura ya no me gustan", ha resumido, incidiendo en que está "muy de acuerdo con la iniciativa del Gobierno".

La posición de IU está en el extremo opuesto de la postura de la Junta de Andalucía. El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha calificado este viernes de "monumental error" y "espectáculo bochornoso" la eliminación del Premio Nacional de Tauromaquia por parte del Ministerio de Cultura, que ha argumentado su decisión en el hecho de que estos galardones deben ser "fiel reflejo de las valoraciones y sentimientos de la sociedad", como el aumento de la preocupación por el bienestar animal.

En declaraciones a los medios con motivo de la reunión del Comité Asesor del Plan Infoca, Sanz ha reprochado al Gobierno de Pedro Sánchez que "dé la espalda a un pilar histórico de la cultura" española, así como a un "pilar económico muy importante del que viven muchísimas familias" tanto en el campo como en el turismo. "Los toros son cultura, turismo y economía", ha abundado el consejero.

Para el titular de la Consejería de Presidencia, el Gobierno de Pedro Sánchez está "obsesionado con dividir" a los españoles, ahora con la tauromaquia. "Es lamentable el espectáculo bochornoso que está dando el Ministerio y este Gobierno, que va a pasar a la historia por muchas cosas pero, entre otras, por el Gobierno más antitaurino". Según el Ministerio, la regulación actual de los Premios Nacionales data de 1995 y, "desde ese momento, ha sufrido numerosas modificaciones con el objetivo de adaptar a la realidad de cada momento este instrumento de fomento que corresponde al Ministerio de Cultura, revisando aquellos sectores culturales que en cada momento se considera oportuno apoyar".

En este sentido, Cultura considera que, "teniendo que ser los Premios Nacionales fiel reflejo de las valoraciones y sentimientos de la sociedad y, dado que la nueva realidad social y cultural en España, donde la preocupación por el bienestar animal ha ido aumentando mientras que, por el contrario, la asistencia a los espectáculos taurinos se sitúa, según los datos del periodo 2021-2022, solamente en el 1,9% de la población, es oportuna una nueva revisión de los mismos".

De este modo, el departamento que dirige Ernest Urtasun ha detallado que el trámite se inicia con la apertura de una consulta pública, que es el primer paso necesario para modificar la orden ministerial que regula el conjunto de premios nacionales del Ministerio de Cultura. El Premio Nacional de Tauromaquia se convocó por primera vez en 2013 y está dotado con 30.000 euros.

"Esta actuación es coherente con los argumentos que ha ido esgrimiendo desde su nombramiento el titular de dicha cartera, Ernest Urtasun, quién siempre ha declarado que 'hay una mayoría de españoles que no comparte el maltrato animal'", han subrayado las fuentes del Ministerio. Esta supresión del Premio Nacional de Tauromaquia se suma a la decisión de Urtasun de no conceder ninguna Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes 2023 (las únicas que ha propuesto hasta el momento) a nadie vinculado al sector de la tauromaquia, un recorrido que desde el Ministerio de Cultura aseguran que mantendrán "en cada momento que haya que tomar una nueva decisión".

Tras conocerse la decisión de Urtasun, la Fundación Franz Weber ha valorado la no concesión del Premio Nacional de Tauromaquia y los trámites del Ministerio de Cultura para suprimirlo del catálogo por "ser coherente con la opinión de la inmensa mayoría social". Los naturalistas apoyan la decisión al entender que "existe una enorme variedad de perfiles reconocidos y los toreros no son reconocidos como un perfil a galardonar por su actividad: el maltrato hasta la muerte de animales y promoción de valores asociados a la violencia".