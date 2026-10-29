Socibus refuerza las líneas Madrid-Andalucía con una ampliación de vehículos y plazas ante la alta demanda

Socibus refuerza las líneas Madrid-Andalucía con una ampliación de vehículos y plazas. - SOCIBUS

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía Socibus ha puesto a disposición de los viajeros más de 3.500 plazas para atender la alta demanda de desplazamientos entre Madrid y Andalucía. En concreto, con las provincias de Córdoba, Sevilla, Huelva, Cádiz y Andújar (Jaén) tras el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo).

Según ha informado Socibus en una nota, la compañía trabaja para mantener un dispositivo de similares dimensiones durante los próximos días, adaptando el número de servicios a la evolución de la demanda y a la disponibilidad de vehículos y conductores. En concreto, este miércoles se movilizaron 72 autobuses, 38 desde Madrid hacia Andalucía y otros 34 en sentido contrario, "con plazas que se agotaron en cuestión de minutos".

En este contexto, la compañía ha detallado que "las estaciones de autobuses viven desde este miércoles 28 de octubre una situación excepcional con largas colas de viajeros frente a las taquillas, dársenas repletas de personas esperando para embarcar y un movimiento incesante de vehículos que llegan y salen de las terminales".

Por tanto, "es la imagen que está dejando el extraordinario incremento de la demanda de transporte por carretera tras la tragedia ferroviaria, que ha alterado gravemente las comunicaciones entre Madrid y Andalucía".

Concretamente, las más de 3.500 plazas comercializadas se fueron agotando en cuestión de minutos conforme se incorporaban nuevas expediciones a la venta. "Este esfuerzo operativo ha supuesto una movilización extraordinaria de los recursos humanos y materiales de la compañía, que opera las concesiones estatales VAC-214 y VAC-215, conectando Madrid con Andalucía".

De este modo, "las taquillas de Socibus permanecieron abiertas hasta pasada la medianoche, prolongando durante horas su jornada habitual para atender a cientos de viajeros que buscaban una alternativa de transporte". Mientras tanto, los equipos de Tráfico y Operaciones trabajaban sin descanso para localizar vehículos disponibles, reorganizar expediciones, contratar servicios a empresas colaboradoras y poner nuevas plazas a disposición de los usuarios.

Al hilo, la compañía ha reconocido el trabajo que está desarrollando toda la plantilla, desde el personal de conducción y taquillas hasta los departamentos de Tráfico, Atención al Cliente, Sistemas y Administración, así como el de las numerosas empresas de transporte que están colaborando mediante la aportación de vehículos y conductores. "Estamos haciendo todo lo humanamente posible para que el mayor número de personas pueda desplazarse".

Asimismo, ha destacado que "detrás de cada autobús que sale hay un enorme trabajo de coordinación, muchas horas de esfuerzo y profesionales que están dando lo mejor de sí mismos en unas circunstancias especialmente difíciles".

A esta situación, se suma la falta de conductores profesionales, "uno de los principales obstáculos". Así, esta situación extraordinaria está poniendo de manifiesto "uno de los problemas estructurales más importantes que atraviesa el transporte de viajeros por carretera, la escasez de conductores profesionales".

Por tanto, Socibus ha advertido de que la falta de personal de conducción, que ya condiciona la actividad habitual de las empresas del sector, se hace especialmente evidente cuando es necesario multiplicar los servicios en un periodo de tiempo tan reducido".

No obstante, la compañía continúa buscando conductores para reforzar sus equipos y ampliar su capacidad de respuesta, aunque reconoce las enormes dificultades que existen actualmente para incorporar nuevos profesionales de manera inmediata.

A esta limitación se suma la disponibilidad de vehículos y, especialmente, la capacidad física de las estaciones de autobuses. El extraordinario volumen de expediciones está llevando al límite la operativa de las terminales, cuyas dársenas "no están dimensionadas para absorber un movimiento de autobuses y viajeros tan elevado como el registrado, el que se está produciendo y el que previsiblemente continuará en los próximos días".

Igualmente, la concentración de viajeros, las colas frente a las taquillas y la sucesión constante de salidas y llegadas obligan a extremar los esfuerzos de coordinación para garantizar el funcionamiento de los servicios.

SISTEMAS DE VENTA SOMETIDOS A UNA PRESIÓN EXTRAORDINARIA

Otro de los principales retos está siendo la gestión de la venta de billetes. El ritmo al que se están comercializando las plazas supera ampliamente los niveles habituales de funcionamiento de los sistemas informáticos.

La incorporación de nuevas expediciones provoca picos de demanda que, en ocasiones, "llegan a saturar los servidores y dificultan temporalmente la compra de billetes a través de los canales digitales". Esta circunstancia está obligando a los equipos de Socibus a realizar numerosas gestiones de forma manual, "incrementando la carga de trabajo del personal de taquillas y de los departamentos operativos".

Por este motivo, la compañía ha solicitado paciencia y comprensión a los viajeros, recordando que todos sus profesionales están trabajando de forma ininterrumpida para atender las necesidades de desplazamiento y resolver las incidencias que puedan surgir.

SOCIBUS MANTENDRÁ 3.000 PLAZAS DIARIAS MIENTRAS PERSISTA LA DEMANDA

Socibus trabaja en la planificación de los próximos días con el objetivo de mantener, en la medida de lo posible, una oferta extraordinaria de entre 3.000 y 3.500 plazas diarias, que podrá incrementarse o reducirse en función de la evolución de la demanda y de la disponibilidad de recursos.

La compañía ha insistido en que "el transporte regular por carretera no dispone de capacidad suficiente para absorber por completo el volumen de viajeros que habitualmente utiliza el ferrocarril entre Madrid y Andalucía". No obstante, está movilizando todos los medios a su alcance, tanto propios como de empresas colaboradoras, para ofrecer el mayor número posible de alternativas.

En este sentido, Socibus ha subrayado que "es importante que los viajeros comprendan la magnitud de esta situaciónm ya que no es posible sustituir de un día para otro toda la capacidad del transporte ferroviario mediante autobuses". Además, ha añadido que "existen limitaciones materiales, humanas y operativas que no pueden resolverse de manera inmediata".

Sin embargo, Socibus mantendrá este dispositivo excepcional durante el tiempo que resulte necesario, adaptando progresivamente sus servicios a la evolución de la demanda y a las posibilidades operativas.

La empresa ha reiterado su solidaridad con las víctimas y familiares del accidente ferroviario de Toledo y ha agradecido la comprensión de los viajeros, así como el compromiso de sus trabajadores y de todas las empresas que están colaborando para facilitar los desplazamientos en unos momentos especialmente difíciles.

Por último, la compañía ha asegurado que "nuestra prioridad es seguir ayudando porque cada plaza que conseguimos poner a la venta es una oportunidad para que una persona pueda llegar a su destino o reencontrarse con su familia". Y, "vamos a seguir trabajando para conseguirlo", ha concluido.