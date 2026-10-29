Refuerzo de autobuses entre Málaga y Madrid tras la suspensión de los trenes por el accidente de Toledo

Estación de autobuses de Málaga el miércoles 28 de octubre de 2026. - EUROPA PRESS

MÁLAGA 29 Oct. (EUROPA PRESS) - La compañía de transporte de viajeros por carretera Interbus ha anunciado que refuerza desde este jueves las líneas que conectan diariamente Madrid con Málaga, Marbella (Málaga) y Algeciras (Cádiz)tras la suspensión de las conexiones ferroviarias entre el corredor sur y Madrid a consecuencia del accidente de tren ocurrido este pasado miércoles en Urda (Toledo).

En concreto, Interbus ha programado para este jueves cinco autobuses con salida a la 13,45 horas desde la estación de autobuses de Málaga con destino Madrid (Estación Sur).

Para este viernes, la compañía ha fijado cuatro salidas a las 9,20 horas hacia Madrid desde la estación de autobuses de Málaga, dos autobuses a las 13,45 horas y hasta cinco servicios a partir de las 23,40 horas.

El sábado está contemplado como el último día --hasta este momento--, de refuerzos en la ruta Málaga-Madrid por carretera. Cuatro autocares comenzarán la ruta a las 9,20 horas desde la estación de autobuses de Málaga, dos a las 13,45 horas y otros dos a partir de las 23,40 horas.

Los billetes tienen un precio que parten desde los 19,13 euros, mientras que el tiempo de viaje oscila entre las seis horas y 15 minutos y las seis horas y media, dependiendo del servicio.

La compañía ha explicado a través de sus redes sociales que esta medida busca ofrecer alternativas a los pasajeros afectados por la interrupción del tráfico ferroviario.

Asimismo, la compañía ha trasladado a través de su perfil en Linkedin, "nuestro pésame por el accidente ferroviario de Toledo y nuestro más sincero apoyo y solidaridad a las personas afectadas, sus familiares y seres queridos".

"En estos momentos tan difíciles, queremos trasladar también todo nuestro apoyo a las personas heridas y a quienes están viviendo de cerca las consecuencias de esta tragedia", ha concluido.