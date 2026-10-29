Refuerzo de autobuses entre Málaga y Madrid tras la suspensión de los trenes por el accidente de Toledo

Estación de autobuses de Málaga el miércoles 28 de octubre de 2026.
Estación de autobuses de Málaga el miércoles 28 de octubre de 2026. - EUROPA PRESS
Europa Press Andalucía
Publicado: jueves, 29 octubre 2026 13:10
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MÁLAGA 29 Oct. (EUROPA PRESS) - La compañía de transporte de viajeros por carretera Interbus ha anunciado que refuerza desde este jueves las líneas que conectan diariamente Madrid con Málaga, Marbella (Málaga) y Algeciras (Cádiz)tras la suspensión de las conexiones ferroviarias entre el corredor sur y Madrid a consecuencia del accidente de tren ocurrido este pasado miércoles en Urda (Toledo).

En concreto, Interbus ha programado para este jueves cinco autobuses con salida a la 13,45 horas desde la estación de autobuses de Málaga con destino Madrid (Estación Sur).

Para este viernes, la compañía ha fijado cuatro salidas a las 9,20 horas hacia Madrid desde la estación de autobuses de Málaga, dos autobuses a las 13,45 horas y hasta cinco servicios a partir de las 23,40 horas.

El sábado está contemplado como el último día --hasta este momento--, de refuerzos en la ruta Málaga-Madrid por carretera. Cuatro autocares comenzarán la ruta a las 9,20 horas desde la estación de autobuses de Málaga, dos a las 13,45 horas y otros dos a partir de las 23,40 horas.

Los billetes tienen un precio que parten desde los 19,13 euros, mientras que el tiempo de viaje oscila entre las seis horas y 15 minutos y las seis horas y media, dependiendo del servicio.

La compañía ha explicado a través de sus redes sociales que esta medida busca ofrecer alternativas a los pasajeros afectados por la interrupción del tráfico ferroviario.

Asimismo, la compañía ha trasladado a través de su perfil en Linkedin, "nuestro pésame por el accidente ferroviario de Toledo y nuestro más sincero apoyo y solidaridad a las personas afectadas, sus familiares y seres queridos".

"En estos momentos tan difíciles, queremos trasladar también todo nuestro apoyo a las personas heridas y a quienes están viviendo de cerca las consecuencias de esta tragedia", ha concluido.

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