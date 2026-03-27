Sólo incidencias "puntuales" en servicios digitales de la Junta, como en pago de tributos y tasas, donde amplían plazos

Archivo - Trámites administrativos por el móvil. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, con las competencias en la Agencia Digital de Andalucía (ADA), ha informado este viernes de que, tras recuperarse la "normalidad" en los servicios digitales relacionados con los trámites educativos, sanitarios y de justicia, el resto de servicios de la Junta "se han ido recuperando" en las últimas horas.

"Persisten incidencias puntuales en algunas herramientas específicas de la Consejería de Hacienda (como el sistema de pago de tributos, tasas y precios públicos), pero que no tendrán impacto negativo en el ciudadano porque se ampliarán los plazos de los procedimientos administrativos que se hayan podido ver afectados", ha informado la Junta. La ADA continúa trabajando para recuperar "cuanto antes" la totalidad de los servicios.

Tras la caída informática de este pasado jueves, que la Junta descartó que se debiera a un ciberataque, ya funcionan con normalidad aplicaciones como la Ventanilla Electrónica, el Registro electrónico (Aries), GIRO, Sirhus y los sistemas sectoriales de las distintas consejerías.