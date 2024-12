'Solos en la noche', con 15 nominaciones, y 'Rita', con 14, encabezan los IV Premios Carmen del Cine Andaluz

CÓRDOBA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced de Córdoba ha acogido este martes la lectura de nominaciones de la cuarta edición de los Premios Carmen del Cine Andaluz, galardones organizados por la Academia de Cine de Andalucía, que se entregarán el próximo 1 de febrero de 2025 en el Gran Teatro de la capital cordobesa, siendo 'Solos en la noche' y 'Rita', con 15 y 14 nominaciones, respectivamente, las cintas que optan a más premios.

La actriz Marisol Membrillo y el actor Juan Carlos Villanueva han desvelado las nominaciones de esta edición, acompañados por la presidenta de la institución, Marta Velasco, recalcando que 95 títulos --55 largometrajes de ficción, de producción andaluza (28) y no andaluza (27), 15 documentales y 25 cortometrajes de ficción, documental y animación-- han competido por la nominación en las 26 categorías de los IV Premios Carmen del Cine Andaluz.

Así las cosas, 'Solos en la noche', nominada en 15 categorías, encabeza esta cuarta edición, seguida de 'Rita' (14 nominaciones), 'Segundo premio' (nueve nominaciones), '¿Es el enemigo? La película de Gila' (ocho nominaciones) y 'La mujer dormida' y 'Por donde pasa el silencio', ambas con opciones en cinco categorías.

'¿Es el enemigo? La película de Gila', 'Rita', 'Segundo premio' y 'Solos en la noche' optan a Mejor Largometraje, mientras que 'Atín Aya. Retrato del silencio', 'Fandango', 'Sembrando sueños' y 'Summers, el rebelde' lo hacen en la categoría de Mejor Largometraje Documental.

La Mejor Dirección estará entre Alexis Morante ('¿Es el enemigo? La película de Gila'), Benito Zambrano ('El salto'), Guillermo Rojas ('Solos en la noche') y Laura Alvea ('La mujer dormida').

Aspiran a Mejor Actriz Protagonista Beatriz Arjona ('Fin de fiesta'), Carmina Barrios ('Tu madre o la mía'), Charo Reina ('Intersex'), Maggie Civantos ('Historias') y Natalia de Molina ('Desmontando un elefante'). Por otro lado, Dani Rovira ('El bus de la vida'), Pablo Gómez-Pando ('Solos en la noche'), Paco León ('Sin instrucciones') y Salva Reina ('Tu madre o la mía') se medirán en la categoría de Mejor Actor Protagonista.

La categoría de Mejor Dirección Novel cuenta con María Gisela Royo ('On the Go'), Miguel Olid ('Summers, el rebelde'), Paz Vega ('Rita') y Sandra Romero ('Por donde pasa el silencio'). En la categoría de Mejor de Producción No Andaluza, optan al Carmen cuatro de los largometrajes españoles de mayor repercusión del año como 'El 47', 'La estrella azul', 'La infiltrada' y 'Marco'.

En Mejor Guion Original están nominados Celia Rico ('Los pequeños amores'), Fernando Navarro ('Segundo premio'), Guillermo Rojas ('Solos en la noche') y Paz Vega ('Rita'), mientras que en Mejor Guion Adaptado están Alexis Morante y Raúl Santos ('¿Es el enemigo? La película de Gila'), Marina Parés ('Los últimos románticos'), Salva Martos ('Reflejos en una habitación') y Sandra Romero ('Por donde pasa el silencio').

En lo que respecta a la Mejor Interpretación Femenina de Reparto optan al premio Adelfa Calvo ('¿Es el enemigo? La película de Gila'), Amada Santos ('Rita'), Beatriz Arjona ('Solos en la noche'), y Paz Vega ('Rita'). Por su parte, en Mejor Interpretación Masculina de Reparto están presentes Alfonso Sánchez ('Solos en la noche'), Antonio de la Torre ('Los destellos'), Félix Gómez ('Solos en la noche'), Salva Reina ('¿Es el enemigo? La película de Gila') y Vicente Romero ('¿Es el enemigo? La película de Gila').

A la Mejor Interpretación Femenina Revelación optan Carmen Escudero ('Alumbramiento'), María Araque ('Por donde pasa el silencio'), María Steelman ('Las chicas de la estación') y Paz de Alarcón ('Rita'), mientras que en la Mejor Interpretación Masculina Revelación están Antonio Araque ('Por donde pasa el silencio'), Cristalino ('Segundo premio'), Fran Pérez ('Solos en la noche') y Javier Araque ('Por donde pasa el silencio').

En la categoría de Mejor Cortometraje de Ficción competirán '7 formas de decir adiós', 'Carroña', 'La noche dentro' y 'Tumbas vecinas', mientras que al Mejor Cortometraje Documental optan 'Apuntes para Silvia', 'Camino Roya', 'Geranio' y 'Mar, la libertad de hacer música'. A Mejor Cortometraje de Animación están nominadas 'El cambio de rueda', 'Estela' y 'Homework'.

PREMIOS TÉCNICOS

Al premio de Mejor Montaje optan 'Rita', 'La mujer dormida',' Segundo premio' y '¿Es el enemigo? La película de Gila', mientras que a la Mejor Dirección de Arte lo hacen 'Rita', '¿Es el enemigo? La película de Gila', 'Segundo premio', 'Solos en la noche'. En Mejor Dirección de Fotografía están nominadas 'Solos en la noche', 'La estrella azul', 'La mujer dormida' y 'Fandango'.

A Mejor Dirección de Producción concurren 'On the Go', 'Solos en la noche', 'Fin de fiesta' y 'Rita'. La Mejor Música Original se decidirá entre 'Las chicas de la estación', 'Atín Aya. Retrato del silencio', 'Rita' y 'Summers, el rebelde'. Por su parte, la Mejor Canción Original estará entre 'Solos en la noche' (de 'Solos en la noche'), 'Fandango de Richter' (de 'Fandango'), 'La vida no avisa' (de 'Sin instrucciones') y 'Traviesa' (de 'Verano en diciembre').

El premio a Mejor Vestuario estará entre 'El salto', 'Rita', 'Segundo premio' y 'Solos en la noche'; por su parte el Mejor Sonido se lo disputarán 'La mujer dormida', 'Fandango', 'Rita' y 'Segundo premio'. Al galardón a Mejor Maquillaje y Peluquería optan 'Solos en la noche', 'Rita', 'Segundo premio' y 'Fin de fiesta', mientras que los Mejores Efectos Especiales serán para 'La mujer dormida', 'Solos en la noche', 'Rita' o 'Segundo premio'.

ASISTENTES A LA LECTURA DE NOMINADOS

El acto de lectura de los nominados ha contado con la presencia de la presidenta del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás; el delegado de Cultura de la Diputación, Gabriel Duque; el gerente del IMAE, Luis Flores; la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana María López; la secretaria general provincial de Cultura de la Delegación Territorial de Cultura y Deporte Junta de Andalucía en Córdoba, Valle Fuentes, y el delegado del Centro Territorial de Canal Sur en Córdoba, Pedro García.

También han estado presentes María José Torres Robles, directora de Área de Negocio de CaixaBank en Córdoba; Rubén Rodríguez Arias, director Banca de Instituciones de CaixaBank en Córdoba y Helena Kaittani y Rafael de Vera, académicos y actores cordobeses.

Los Premios Carmen del Cine Andaluz, organizados por la Academia de Cine de Andalucía, cuentan con el apoyo de Ayuntamiento de Córdoba, Diputación de Córdoba, Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, RTVA, con CaixaBank como partner estratégico, y en colaboración con la Fundación SGAE, Fundación Aisge y Egeda.