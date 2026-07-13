Soprano defiende la "capacidad humana" en el canto frente al 'autotune' y el uso de la IA

La soprano y técnico vocal, Juana Castillo, dirige la séptima edición del curso 'Coaching vocal de alto rendimiento: preparación técnico-vocal de audiciones, concursos y giras' en los cursos de verano de la UPO en su sede de Carmona - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
CARMONA (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)
La soprano profesional y técnico vocal Juana Castillo ha defendido la capacidad humana en el canto frente al uso de herramientas de edición de audio como 'autotune', así como el uso de Inteligencia Artificial (IA). Para ello, ha reclamado "más concienciación" acerca del papel de la formación para cantantes y ha reconocido el aporte educativo del curso que imparte, cuya séptima edición se titula 'Coaching vocal de alto rendimiento: preparación técnico-vocal de audiciones, concursos y giras' y que forma parte de los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en su sede de Carmona (Rectora Rosario Valpuesta).
En declaraciones a Europa Press, Castillo ha aplaudido la labor que desde la UPO y la dirección del curso están consiguiendo para que "exista una conciencia importante sobre la formación en el canto" ya que "no todo el mundo canta, aunque crean que sí". De esta forma, la técnico ha insistido en que es esencial "que de cara a un concierto, los cantantes tengan su instrumento bien montado, entendido y manejado".
En este sentido, ha criticado que existan "artistas que dicen que cantan cuando lo hacen asistidos por una herramienta llamada 'autotune'", puesto que "no canta, por mucho que lo haga creer". Como semejanza, Castillo ha preguntado: "¿Dejarías que alguien que no es médico te opere?", a lo que ha respondido dando énfasis "a la capacidad humana" para desarrollar ciertas labores creativas.
Al hilo, Castillo ha resaltado el perfil técnico de los cantantes frente a las propuestas musicales que pueden generarse a través de inteligencia artificial (IA). "Es cierto que puede cantar y copiar al ser humano, pero siempre vas a notar algo diferente" ha expresado al respecto, a la vez que ha puesto el foco en el consumidor de música, ya que la cuestión "no está en la IA sino en lo que queremos percibir con ese producto artificial".
Por otra parte, ha añadido que "España es un país muy cultural, turístico y de servicios donde todo el mundo canta y baila", pero ha asegurado que "debemos potenciar la calidad". Por ello, ha afirmado que "no es lo mismo un jamón ibérico que uno de mala calidad; por eso tienen distinto precio" y ha añadido que aspira a concienciar sobre "lo que diferencia a un cantante de calidad de otro que no tiene técnica".
En relación al curso, Castillo ha explicado que el curso permite a los alumnos "acceder a un instrumento de canto de alto nivel", para lo que ha reivindicado la figura del formador. "Como seres biológicos estamos compuestos por músculos que los cantantes deben saber manejar", ha comentado, al tiempo que ha rechazado "la existencia de varitas mágicas que te dan un don para el canto".
Igualmente, ha tildado de "estafa" la aparición en redes sociales de 'coachs' de canto que ofrecen "fórmulas mágicas para aprender a usar tu laringe en tres días". Un fenómeno que Castillo ha atribuido al "desconocimiento en formación" que existe, ya que la soprano se ha declarado "convencida de que cualquier persona puede hacer lo que se proponga". "Es cuestión de que la persona quiera dedicarse al canto y de que ponga todo su esfuerzo y disciplina en ello".
Aunque el programa de actividades, de eminente carácter práctico, está enfocado al conocimiento físico del aspecto vocal, Castillo también ha mencionado que los alumnos trabajarán temas psicológicos y emocionales. "Son ámbitos que influyen en la configuración muscular" al generar tensión en las grupos musculares empleados durante la realización técnica del canto.
De la misma forma, ha destacado un concierto que tendrá lugar este jueves 16 de julio a las 21,30 horas en el Palacio de los Briones de Carmona, en el que los alumnos ofrecerán una actuación musical "de lo más diversa y que llamará la atención de los asistentes". En relación al alumnado, Castillo ha indicado que esta séptima edición cuenta con artistas flamencos, de teatro musical e incluso cantantes pop.
"Quiero resaltar la importancia del curso, porque hay alumnos que llevan ocho años viniendo y el nivel es muy alto", ha apuntado la soprano, quien ha admitido que "Carmona es un centro vocal de alto nivel, ya que aquí hay gente que ya está cantando por toda España".
Para concluir, ha mandado un mensaje a los artistas que acudan al curso, motivándolos a "trabajar hacia donde quieran ir". "Si te gusta cantar, tienes que hacer todo aquello que te ayude a lograrlo", sin importar "la gente que esté dispuesta a convencerte de lo contrario". "Cuando te da la luz en medio de la oscuridad, todas las polillas van a ir a ti", por lo que "es preferible que se te vea aunque tengas que lidiar con muchos comentarios antes que permanecer en la sombra", ha añadido Castillo.