Sordo lanza un "aviso a navegante" y exige a patronal que "suba los sueldos ya":"No van a encontrar gente para trabajar"

El secretario general de CCOO, Unai Sordo. - EUROPA PRESS

SEVILLA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha atendido a los medios antes de la reunión del encuentro anual que organiza la Escuela de Juventud, donde ha lanzado un "aviso a navegantes" y ha exigido a la patronal que "suba los sueldos ya", porque "no van a encontrar gente para trabajar".

"La juventud trabajadora en España en los próximos años va a tener una enorme capacidad de negociación salarial, aunque parezca mentira, porque la demografía dice lo que dice", ha afirmado Sordo, al tiempo que ha añadido que "hubo un tiempo en el que los empresarios decían este es el puesto de trabajo, si te gusta bien y si no tengo 200 esperando, empieza a haber empresas que son las que se sienten seleccionadas por los trabajadores".

Preguntado por el cruce de acusaciones entre la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, tras la aprobación del SMI, Sordo ha indicado que "tienen que subir el conjunto de los salarios" porque "las excusas del mal pagador no son de recibo en un momento en el que las empresas están en récords históricos de beneficios y de excedentes empresariales".

Por ello, ha añadido, lanza "un mensaje a las organizaciones empresariales: suban los sueldos ya, negociemos los convenios colectivos, no es de recibo que se sigan acumulando beneficios mientras la juventud trabajadora no llega a fin de mes".

Así, ha añadido que no se va a hacer eco "de polémicas entre el Gobierno y la Patronal, que ellos resuelvan sus controversias".

El dirigente sindical ha situado el acceso a la vivienda como "el gran riesgo de fractura social en nuestro país para el futuro", subrayando que "ninguna persona debe gastar más del 30% de sus ingresos en pagar un alquiler o en pagar una hipoteca".

Ha defendido la necesidad de "construir viviendas sociales, viviendas a precios asequibles", así como de "movilizar vivienda vacía y topar precios de los alquileres", y ha señalado a los Gobiernos autonómicos como responsables principales en materia competencial.

"La juventud trabajadora en España sigue sufriendo unas tasas de paro más altas que la media, sigue sufriendo unas tasas de precariedad más altas que la media, sigue teniendo salarios notablemente más bajos que el conjunto de los trabajadores, sigue habiendo situaciones sin corregir como el uso absivo de figuras como los becarios y tiene un problema enorme de acceso a la vida autónoma", ha aseverado.

En esta línea, ha defendido que la juventud trabajadora tiene que ser "punta de lanza" para exigir a las administraciones "que de una vez por todas se remanguen y pongan fin al enorme problema que supone que todo el salario de la gente joven se lo tengan que dedicar a alquileres". "Hace falta seguir mejorando los derechos laborales de las personas jóvenes", ha añadido.

LÓPEZ RECLAMA A LA JUNTA POLÍTICAS DE EMPLEO Y VIVIENDA DIGNAS

Por su parte, la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha reclamado al Gobierno andaluz que "ponga encima de la mesa políticas que mejoren tanto el acceso al empleo en condiciones dignas como el acceso a una vivienda en condiciones dignas y a precios asequibles", tras advertir de que los salarios de las personas menores de 25 años en la comunidad están "por debajo de los 600 euros" y que una de cada dos personas jóvenes tiene un contrato temporal.

López ha señalado además que la juventud andaluza está "sometida a la precariedad laboral, a los bajos salarios y al problema enorme de la asfixia de la vivienda", lo que, según ha dicho, "va dejando cicatrices" y "lastra las posibilidades de vida y de emancipación".

Ha indicado que en Andalucía "somos la quinta comunidad autónoma donde los precios de la vivienda son más altos" y la sexta en precios de alquiler, lo que, unido a los bajos salarios, "produce una asfixia todavía mayor".

La secretaria sindicalista ha considerado "fallida" la ley de vivienda impulsada por el Ejecutivo andaluz, al entender que "lo único que hace es subir el precio de la VPO", señalando que si con una vivienda protegida de 220.000 euros un joven tendría que destinar más de 17 años de salario íntegro para pagarla, con precios de 350.000 euros "todavía serían más años".

La dirigente sindical ha defendido que es "normal que la gente joven esté enfadada" y que jornadas como esta buscan canalizar ese malestar hacia "elementos positivos y políticas positivas".

ENCUENTRO DE JUVENTUD Y REIVINDICACIÓN DEL ESTATUTO DEL BECARIO

Por su parte, el secretario general de CCOO de Sevilla, Carlos Aristos, ha destacado que para la organización provincial es "un honor y una satisfacción" que la Confederación haya elegido Sevilla para celebrar su escuela confederal de juventud, en un contexto en el que el sindicato quiere situar "en torno a la juventud" problemas que son "transversales a la sociedad", pero que afectan "de manera muy especial" a la gente joven.

Aristos ha señalado que en Sevilla hay 40.000 personas afiliadas al sindicato, de las que un 10% son jóvenes, y ha advertido de que existen rentas salariales que "apenas alcanzan los 700 euros mensuales" en una ciudad donde se presentan como vivienda protegida pisos con precios de salida de 350.000 euros.

Asimismo, la secretaria de Juventud Confederal de CCOO, Pau García Orrit, ha indicado que cerca de 300 sindicalistas jóvenes participan en el encuentro y ha reclamado la aprobación del estatuto del becario, al considerar "una vergüenza que el primer contacto con el mercado laboral de mucha gente joven sea en un ambiente de precariedad y de desregulación".

García Orrit ha defendido que la juventud está implicada y organizada y que, frente a discursos "racistas o machistas", tiene claro quiénes son los responsables de sus problemas y se moviliza para cambiarlos.