El sorteo de la Bonoloto deja un premio de más de 1,2 millones en Jaén capital y otro de 56.220 euros en Málaga

Archivo - Una administración de loterías en imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 13 de noviembre, ha dejado un premio de 1.247.258,08 euros en Jaén capital. Además, la capital malagueña ha registrado otro premio de Segunda Categoría, dotado con 56.220,83 euros.

Según recoge el boletín de Loterías y Apuestas del Estado, consultado por Europa Press, el boleto acertante de primera categoría ha sido validado en el despacho receptor número 41.540 de Jaén, situado en la calle Antonio Vallés Perdrix, s/n.

Por su parte, el boleto premiado con 56.220,83 euros, correspondiente a la segunda categoría (cinco aciertos más el número complementario), ha sido validado en el despacho receptor número 51.190 de Málaga, sita en la calle Boca Negra, 1.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes ha estado formada por los números 35, 17, 42, 08, 04 y 47. El número complementario es el 33 y el reintegro, el 7. La recaudación ha ascendido a 2.742.810 euros.