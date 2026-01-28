La Subdelegación del Gobierno de Granada guarda un minuto de silencio ante los últimos casos de violencia de género

La Subdelegación del Gobierno en Granada ha guardado un minuto de silencio en repulsa frente a la violencia de género ante dos crímenes machistas confirmados por el Ministerio de Igualdad. - GOBIERNO

GRANADA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Granada ha guardado un minuto de silencio en repulsa frente a la violencia de género ante dos crímenes machistas confirmados por el Ministerio de Igualdad. En el primer es una mujer de 28 años en Badajoz, que fue considerado feminicidio social en 2025, y una segunda víctima de 33 años en Alahurín el Grande (Málaga), el pasado 24 de enero.

Según ha informado el Gobierno en una nota, con la confirmación de estos casos, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a cinco en 2026 y a 1.348 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

La institución ha condenado estos asesinatos machistas y ha querido ofrecer una respuesta institucional y social conjunta de "repulsa, rechazo y condena" ante cualquier crimen producido por la violencia de género, así como de "apoyo y solidaridad" con las víctimas, sus familiares y personas allegadas.