Subdelegación en Granada reúne a los municipios para explicar las ayudas por los daños ocasionados por los seísmos

La Subdelegación del Gobierno en Granada ha reunido a alcaldes de los municipios de la provincia para explicar el contenido y las consecuencias de la declaración de Granada como Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GRANADA

GRANADA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Granada ha reunido este viernes a los alcaldes y alcaldesas de los municipios de la provincia para explicar el contenido y las consecuencias de la declaración de Granada como Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil, aprobada por el Gobierno de España el pasado martes, 15 de septiembre, y las posibles ayudas que se pueden solicitar.

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha señalado que el objetivo del encuentro es "que toda la ciudadanía y todos los municipios conozcan las ayudas que ya están abiertas y el procedimiento para solicitarlas, así como recopilar la información necesaria para poner en marcha nuevas medidas complementarias".

En el caso de los particulares, las ayudas podrán solicitarse tanto si se dispone de seguro como si no, teniendo en cuenta su carácter subsidiario respecto a otros sistemas de cobertura.

Las solicitudes ya pueden presentarse en la sede de la Subdelegación del Gobierno en Granada, con acceso por Santa Lucía, donde se ha habilitado una oficina específica para informar a las personas afectadas y recibir la documentación.

El plazo para presentar estas solicitudes es de un mes desde la finalización del hecho causante, que tuvo lugar el pasado 15 de septiembre con el levantamiento de la situación de emergencia por parte de la Junta de Andalucía. Por tanto, podrán presentarse hasta el próximo 15 de octubre.

Durante la reunión se ha informado también a los ayuntamientos de las ayudas previstas para los daños en infraestructuras municipales y los gastos de emergencia realizados para atender a las personas afectadas por los terremotos. El acuerdo del Consejo de Ministros permite a las entidades locales solicitar ayudas de hasta el 50% de los daños en los términos previstos y contempla la aprobación de órdenes ministeriales y resoluciones complementarias.

En este sentido, la Subdelegación ha solicitado a los municipios una relación precisa y valorada de los daños, incluyendo infraestructuras municipales, patrimonio, viviendas, comunidades de propietarios y cualquier otro gasto que hubiera incurrido, así como la información sobre las personas desalojadas y sus circunstancias.

"Necesitamos que los ayuntamientos nos trasladen la información de la forma más precisa y formalizada posible. Esa información será fundamental para que los distintos ministerios puedan aprobar las normas complementarias y las ayudas adicionales que sean necesarias", ha explicado Montilla.

El subdelegado ha destacado la importancia de mantener "una coordinación muy estrecha entre la Subdelegación del Gobierno y los ayuntamientos" para facilitar que las ayudas lleguen a todas las personas afectadas con la mayor rapidez posible.