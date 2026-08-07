Subdelegación en Jaén colabora con la ONCE para garantizar una observación segura del eclipse con gafas gratuitas

El subdelegado del Gobierno accidental y secretario general de la Subdelegación del Gobierno en Jaén, Pedro Garrido, y la directora de la organización en Jaén, María Luisa Garzón - SUBDELEGACIÓN JAÉN

JAÉN 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España y el Grupo Social ONCE han impulsado una campaña conjunta con motivo del eclipse total de sol que tendrá lugar el próximo 12 de agosto, a través de la cual distribuirán de forma gratuita gafas homologadas para garantizar una observación segura de este fenómeno astronómico.

El subdelegado del Gobierno accidental y secretario general de la Subdelegación del Gobierno en Jaén, Pedro Garrido, ha presentado este viernes la iniciativa durante una visita a la sede de la ONCE en la capital jiennense, en la que ha estado acompañado por la directora de la organización en Jaén, María Luisa Garzón.

Durante el encuentro, Garrido ha destacado la colaboración entre el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el Grupo Social ONCE para acercar este acontecimiento histórico a la ciudadanía "con todas las garantías de seguridad" y protegiendo la salud visual.

Del total de dos millones de gafas certificadas a repartir de forma gratuita --que cumplen con la norma internacional ISO 12312-2--, el Grupo Social ONCE se encargará de distribuir 1.700.000 unidades a través de su red de vendedores y vendedoras en todo el territorio nacional.

Por su parte, las 300.000 unidades restantes serán repartidas por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), dependiente del Ministerio de Ciencia,, entre museos de ciencia, centros de investigación y otras entidades dedicadas a la divulgación científica.

Garrido ha recordado que el eclipse del próximo 12 de agosto será el primero del denominado trío de eclipses, una serie de tres grandes fenómenos astronómicos que serán visibles desde España entre los años 2026 y 2028. En este sentido, ha apuntado que la campaña busca tanto facilitar el material homologado como concienciar a la población sobre la importancia de seguir las recomendaciones de seguridad.

El subdelegado accidental también ha puesto en valor el compromiso del Ejecutivo central con la inclusión y la divulgación científica accesible. Para ello, el Ministerio de Ciencia y el Grupo Social ONCE han suscrito un convenio destinado a adaptar los materiales divulgativos, asegurando así que las personas con discapacidad puedan participar en este evento en igualdad de condiciones.

Como parte de esta campaña, la ONCE dedicará su cupón diario del próximo 12 de agosto al trío de eclipses'. Para esta primera cita astronómica se emitirán cinco millones de cupones conmemorativos, una serie especial que tendrá continuidad con los próximos eclipses previstos para el 2 de agosto de 2027 y el 26 de enero de 2028.

Desde el Gobierno de España se ha hecho especial hincapié en que nunca se debe observar el sol directamente sin la protección adecuada. Para contemplar el eclipse de forma segura, es imprescindible utilizar exclusivamente gafas homologadas y certificadas bajo la norma ISO 12312-2, debiendo comprobar previamente que no presenten ningún tipo de desperfecto.

Asimismo, las autoridades advierten de que está totalmente desaconsejado mirar al sol a través de cámaras fotográficas, telescopios, prismáticos o cualquier otro instrumento óptico que no cuente con un filtro solar profesional instalado en su objetivo, ya que su uso sin la debida protección puede causar daños graves e irreversibles en la visión.