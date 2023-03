Subdelegada ve "coherente" adaptar ley para que aldeas de Jaén de menos de 200 habitantes tengan mesa electoral

JAÉN, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno de España en Jaén, Catalina Madueño, ve "coherente" llevar a cabo "una adaptación" de la actual Ley Electoral, de 1985, para que aldeas con menos de 200 habitantes de la provincia puedan contar con una mesa electoral y así evitar los desplazamientos ya que se trata también de "una cuestión de eficiencia y de ahorro".

A preguntas de los periodistas en el transcurso de una rueda de prensa, Catalina Madueño se ha referido a la problemática surgida en la provincia de Jaén con el cambio en la dirección de la Oficina Electoral, que depende del Instituto Nacional de Estadística (INE). Con la anterior dirección las aldeas de menos de 200 habitantes de Jaén contaban con mesa electoral, ahora con la nueva dirección de la Oficina Electoral en Jaén, esta posibilidad ha quedado zanjada porque así viene contemplado en la Ley Electoral. De esta forma, una veintena de ayuntamientos, con aldeas de menos de 200 habitantes, se ven afectados de cara a las municipales de mayo.

Madueño ha indicado que "posiblemente hubiera que hacer una adaptación entendiendo que podría ser coherente y porque también es una cuestión de eficiencia y de ahorro". Sobre este punto, Madueño ha señalado que el coste de una mesa electoral es de poco más de 200 euros, mientras que habilitar transporte siempre es más costoso.

No obstante, ha incidido en que la ubicación de las mesas electorales o el número de electores que corresponden "es algo que no tiene que ver con la acción del Gobierno y la política del Gobierno". "Es el cumplimiento de la Ley Electoral , depende de la Ley Electoral, de la Junta Electoral Central y la aplicación que se hace se hace desde el Instituto Nacional de Estadística en su faceta de Oficina del Censo Electoral", ha dicho Madueño, que ha hecho hincapié en que "no tiene nada que ver con la Subdelegación del Gobierno".

"Se trata de la Oficina del Censo Electoral y existe independencia total", ha dicho Madueño y ha añadido que "la Subdelegación como mucho puede preguntar, pero no mucho más" porque "no tenemos ninguna capacidad". "Ha habido un cambio del director de la oficina de aquí de Jaén que se ha jubilado y ha pasado al director del INE de Córdoba que le han adscrito temporalmente la Oficina del INE de Jaén y han decidido revisarlo", ha dicho Madueño para explicar por qué siendo la misma ley electoral, antes sí se podía hacer en la provincia y ahora no.

"Lo que dice la Ley Electoral es que ninguna mesa electoral puede haber menos de 200 electores" y para garantizar el ejercicio del derecho al voto y siempre que haya más de 16 kilómetros de distancia, los gastos se pueden compensar por la Administración central. Dicho, esto, ha apuntado que son los propios electores los que "tienen que pedir o reclamar que se mantenga una mesa o no".

Ha manifestado que aunque la ley es de 1985, "el problema lo estamos viendo ahora, ahora es cuando ha surgido el problema". Para Madueño, la ley es "bastante clara, aunque entiendo que se podría interpretar puesto que lo hemos tenido". "Todo se puede cambiar para adaptarse a los tiempos y a las realidades", ha concluido.