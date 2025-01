El subdelegado del Gobierno en Granada afea a la Junta que "solo se preocupa de los aeropuertos de Málaga y Sevilla"

GRANADA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha indicado este lunes que "parece que la Junta de Andalucía solo se preocupa de los aeropuertos de Málaga y Sevilla", pidiéndole apoyo para el aeródromo Federico García Lorca, ubicado en término del municipio granadino de Chauchina, y criticando a la Diputación, que gobierna el PP, que sus críticas sobre este asunto vayan dirigidas al Ejecutivo central.

Así lo ha apuntado en un audio remitido a los medios de comunicación en una mañana en que desde la Subdelegación del Gobierno en Granada han señalado no haber recibido ningún escrito con solicitud formal de convocatoria de la Mesa del Aeropuerto, después de que el presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, anunciara el pasado viernes el envío de la misiva urgiendo la convocatoria de este órgano en tanto mantenía que las tasas aeroportuarias están suponiendo un "obstáculo" para el desarrollo del aeródromo.

Según ha defendido el subdelegado por su parte este lunes, "las tasas aeroportuarias son muy económicas para los nuevos vuelos en el aeropuerto de Granada" en tanto "tienen un 70 por ciento de bonificación y son, pues, un 80 por ciento más económicas" que en "Málaga, por ejemplo".

"Por tanto, ese no es el problema, como han reconocido las propias compañías" sino, según Montilla, "que faltan incentivos regionales". De este modo, el subdelegado ha dicho no entender que la Diputación "se dirija al Gobierno de la Nación y no a la Junta de Andalucía", que es la Administración que a juicio del Ejecutivo central "está incumpliendo su obligación de apoyar al aeropuerto de Granada".

"Ese apoyo lo encuentran los aeropuertos en otras comunidades autónomas, pero no en Andalucía", ha concluido el subdelegado. En la misiva de la Diputación, a la que tuvo acceso Europa Press, Rodríguez también ofrecía la sede de la institución provincial para acoger la celebración de la Mesa del Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén, en la que están representadas las distintas instituciones implicadas en el desarrollo de esta instalación.

El asunto de las tasas aeroportuarias también llegará al pleno de la institución provincial a través de una moción promovida por el PP en la que se insta al Gobierno central a que tome las medidas sean necesarias para que las tasas aeroportuarias "no sean un obstáculo para el desarrollo del aeropuerto" favoreciendo su competitividad y haciendo "atractivas y rentables a las compañías aéreas apostar" por Granada.